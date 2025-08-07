Tudo Aqui fortalece modelo de atendimento integrado e expande novas unidades em Rondônia

Publicada em 07/08/2025 às 16h42
Com uma estrutura integrada e foco na agilidade, a Central de Atendimento Tudo Aqui do governo de Rondônia, tem transformado o acesso da população aos serviços públicos. O modelo integrado se encontra em expansão, com novas unidades sendo implantadas pela Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp) no estado.
Em Porto Velho, o Tudo Aqui Centro, localizado na Avenida Sete de Setembro, n° 830, Bairro Centro, é o principal posto de operações do órgão, disponível de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, com variações de horário conforme o tipo de atendimento ofertado. A estrutura reúne diversos serviços em um só lugar, cuja maior parte dos atendimentos é prestada por secretarias estaduais, com o apoio de órgãos federais, municipais, além de outras entidades, contribuindo para o pleno exercício da cidadania.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, “a ampliação do modelo integrado para outras regiões do estado promove o acesso para que as demandas cheguem de forma descentralizada, inclusiva e mais próxima da realidade de cada rondoniense”, ressaltou.
SERVIÇOS
Na unidade localizada na Capital, entre os principais serviços que fazem parte da rotina da população, estão:
Emissão da 1ª e 2ª via da Carteira de Identidade Nacional (CIN);
Atendimentos para emissão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), taxas e outras certidões;
Serviços de apoio a migrantes, mulheres em situação de vulnerabilidade e ações formativas;
Atendimento de defesa do consumidor, audiências e conciliações;
Cadastro e encaminhamento para vagas de emprego, seguro-desemprego e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) digital;
Ofertas de crédito e orientação a pequenos negócios do Programa de Apoio às Micros e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios do Estado (Proampe);
Consultas de débitos, Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (Dare), Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) e certidões;
Emissão de 2ª via de conta, ligação, religação e serviços de água;
Emissão de carteirinhas para visitantes do sistema prisional.
Com o modelo integrado, o cidadão encontra diversos serviços públicos em um só lugar.
Segundo a coordenadora das unidades de atendimento ao Cidadão Tudo Aqui, Andressa Carla Ribeiro, é fundamental oferecer dignidade e respeito às pessoas. “Entendemos que esta é uma solução moderna e eficaz, que aproxima o poder público da população e valoriza seu tempo. Além disso, temos observado a importância da estrutura como modelo de integração de serviços em muitos estados”, destacou.
MUDANÇA DE ENDEREÇO
A partir de 18 de agosto, a unidade do Tudo Aqui no Porto Velho Shopping será transferida para o IG Shopping, localizado na Avenida Amazonas, n° 8.338, Bairro Tiradentes, em Porto Velho. A mudança, marca um avanço para os moradores da Zona Leste da cidade, que agora terão acesso a um ambiente moderno, estacionamento gratuito, com horário estendido de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h30, sem intervalo para almoço, para facilitar o dia a dia da população.
NOVA UNIDADE
O município de Cacoal também receberá uma nova unidade do Tudo Aqui, tornando-se a 6ª unidade inaugurada pelo governo do estado a fim de aproximar os serviços públicos da população, marcando mais um passo na descentralização dos serviços ao cidadão, garantindo acesso mais rápido e prático aos direitos de todos os rondonienses.
