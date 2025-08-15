Thiago Flores participa de assinatura da ordem de serviço para construção de pista de caminhada em Pimenta Bueno

Publicada em 15/08/2025 às 08h20
Nesta quarta-feira (13), o deputado federal Thiago Flores (Republicanos/RO) esteve em Pimenta Bueno para participar do ato de assinatura da ordem de serviço com a prefeitura pela construção de uma pista de caminhada no município. A obra, que já está em andamento, foi viabilizada por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 900 mil destinada pelo deputado.
O evento contou com a presença da prefeita, Professora Marcilene Rodrigues, dos vereadores Joziel e Sidney, este último responsável por apresentar o projeto ao deputado em Brasília e solicitar o recurso. A iniciativa representa um avanço importante na infraestrutura urbana de Pimenta Bueno, oferecendo à população um espaço adequado para práticas de lazer, atividade física e convivência comunitária.
Durante o ato, Thiago Flores destacou a importância da união entre os poderes locais para garantir que os recursos públicos sejam aplicados com eficiência e impacto social. “Quando prefeitura e Câmara caminham juntas, quem ganha é o cidadão. Essa pista de caminhada vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, promover saúde e fortalecer os vínculos da comunidade”, afirmou o parlamentar.
A obra é mais uma demonstração do compromisso de Thiago Flores com o desenvolvimento dos municípios rondonienses e com a promoção de políticas públicas que valorizam o bem-estar da população.
