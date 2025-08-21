Thiago Flores indica Distrito de Nova Estrela para receber antenas de telefonia e internet em novo edital do Ministério das Comunicações 

Publicada em 21/08/2025 às 11h11
Nesta quarta-feira (20), o deputado federal Thiago Flores (Republicanos/RO) esteve em audiência com o Ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, para indicar o Distrito de Nova Estrela, localizado no município de Rolim de Moura, como uma das próximas localidades a serem contempladas com antenas de telefonia móvel e internet, por meio de edital federal.
A solicitação foi feita pelo vereador Edinho e pelo prefeito Aldo, que têm atuado diretamente para melhorar a infraestrutura de comunicação na região. Nova Estrela é uma comunidade que ainda enfrenta sérias dificuldades de acesso à conectividade, o que compromete o desenvolvimento local, o acesso à informação e até mesmo serviços básicos como saúde e educação.
Thiago Flores reforçou seu compromisso com a inclusão digital e com a melhoria da qualidade de vida nas áreas rurais. “Conectividade é dignidade. Não podemos permitir que comunidades fiquem isoladas por falta de sinal. Estou trabalhando para que o Distrito de Nova Estrela receba esse investimento e possa se integrar ao restante do estado e do país”, afirmou o deputado.
A indicação será avaliada pelo Ministério das Comunicações e poderá ser incluída no próximo edital de expansão da cobertura de sinal em regiões carentes de infraestrutura tecnológica.
