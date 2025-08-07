“Te valoriza!”: Andressa Urach critica comportamento de mulheres em baladas

Publicada em 07/08/2025 às 15h31
Andressa Urach voltou a provocar debates nas redes sociais após publicar uma série de vídeos no Instagram criticando o comportamento de algumas mulheres em ambientes noturnos. Em tom direto, a ex-A Fazenda afirmou que muitas “se colocam como objetos” e, por isso, não são valorizadas. Com informações do BNEWS
“De verdade, mulherada? Vocês têm que se dar ao respeito. Enquanto vocês se colocarem como objetos, vocês nunca serão valorizadas. Nunca!”, disse Urach em um dos trechos.
Conhecida por suas opiniões contundentes, a criadora de conteúdo adulto também compartilhou conselhos baseados em suas próprias experiências. “Na balada, você só vai encontrar macho escrot*. Eu não vou ‘piriguete’. Eu vou para me divertir, e quem tenta ficar comigo, não vai conseguir. Só se eu observar muito, e ainda assim…”, pontuou.
Outro ponto levantado por Urach foi a importância da independência financeira para manter a própria dignidade. Ela criticou o hábito de aceitar bebidas de desconhecidos em festas. “Um copo de whisky é barato. Você está se vendendo por pouco. Paga a sua bebida e não se humilha. Eu fico com vergonha por vocês. Escuta a mãe. Te valoriza!”, concluiu.
As declarações geraram repercussão e dividiram opiniões entre internautas, com elogios de uns e críticas de outros.
Andressa Urach critica o comportamento de mulheres na balada:
“Vocês têm que se dar ao respeito. Enquanto se colocarem como objetos, nunca serão valorizadas.” pic.twitter.com/VjvsUY2VTg— poponze (@poponze) August 6, 2025
