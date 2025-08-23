Segunda rodada do Brasileirão; Quartas da Libertadores; futsal e futebol feminino são destaques

Publicada em 23/08/2025 às 11h22
Segunda rodada do segundo turno do Brasileirão começa amanhã. Definida as quartas de final da Libertadores. Sulamericana: confrontos defindos e jogo cancelado. Tabelinha: futsal e futebol feminino são destaques.
Rodada 21 do Brasileirão Betano 2025 tem clássicos e duelos decisivos. Libertadores: Palmeiras avança, Botafogo se despede da Libertadores. Flamengo elimina Inter e encara Estudiantes nas quartas. Sulamericana: Atlético-MG e Lanús avançam às quartas da Sul-Americana. Bolívar e Alianza garantem vaga; confusão cancela jogo.
Brasileirão - A primeira semana do segundo turno do Brasileirão Betano promete movimentar a disputa. A 21ª rodada começa hoje (23) com Bragantino x Fluminense às 15h, Cruzeiro enfrentando o Internacional no Mineirão às 18h30, e Grêmio recebendo o Ceará às 20h.
No domingo (24), o destaque fica por conta de Vasco x Corinthians e Bahia x Santos às 15h. A noite reserva ainda Juventude x Botafogo e Fortaleza x Mirassol às 17h30 e o clássico São Paulo x Atlético-MG às 20h30.
A rodada encerra na segunda (25), com Palmeiras x Sport às 19h e Flamengo x Vitória às 20h.
Com confrontos entre líderes, postulantes à Sul-Americana e duelos regionais, o fim de semana promete ser decisivo para definir quem consolida a vantagem e quem precisa reagir rapidamente neste Brasileirão.
Libertadores - A noite de quinta (21) definiu os últimos classificados às quartas da Libertadores. O Palmeiras segurou o 0 a 0 contra o Universitario-PER, após golear na ida, e garantiu vaga para enfrentar o River Plate-ARG, que eliminou o Libertad nos pênaltis. Já o Botafogo, atual campeão, foi surpreendido pela LDU e caiu após derrota por 2 a 0 em Quito, dando adeus ao sonho do bicampeonato.
O Flamengo venceu o Internacional por 2 a 0 no Beira-Rio, gols de Arrascaeta e Pedro, e avançou às quartas da Libertadores com 3 a 0 no agregado. A equipe de Filipe Luís mostrou maturidade e não deu chances ao rival. Já o Estudiantes segurou o empate sem gols contra o Cerro Porteño e, após vitória na ida, também garantiu vaga. Agora, brasileiros e argentinos se enfrentam em um dos duelos mais aguardados da competição.
Sulamericana - O Atlético-MG confirmou a vaga nas quartas da Sul-Americana ao vencer novamente o Godoy Cruz por 1 a 0, na Argentina, com gol de Natanael. O Galo agora encara o Bolívar, em desafio marcado pela altitude de La Paz. Já o Lanús viveu drama: após empate no agregado contra o Central Córdoba, venceu por 4 a 2 nos pênaltis e será o adversário do Fluminense na próxima fase do torneio continental.
Bolívar e Alianza Lima confirmaram a classificação às quartas da Sul-Americana nesta quarta. Os bolivianos bateram o Cienciano por 2 a 0, mesmo placar da ida, com gols de Cauteruccio e Batallini. Já o Alianza virou sobre o Universidad de Quito e venceu por 2 a 1, após triunfo no primeiro jogo. A noite também teve polêmica: a partida entre Independiente e Universidad de Chile foi cancelada após incêndio na arquibancada.
Tabelinha Rondoniense
Joer Paralímpico 2025 tem início em Porto Velho. CTDE Aluízio faz história no futsal feminino. Metropolitano Sub-17 Feminino abre inscrições em Porto Velho.
JOER - O governo de Rondônia abriu a fase estadual paralímpica dos Jogos Escolares 2025 na quarta (20), na Escola Santa Marcelina, em Porto Velho. O evento reúne estudantes de várias cidades e coincide com a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Os vencedores garantem vaga nas Paralimpíadas Escolares, em São Paulo. A cerimônia teve delegações, apresentações culturais e o acendimento da pira olímpica.
Futsal - O futsal sub-18 feminino do CTDE Aluízio, de Rolim de Moura, vive um momento histórico. Em menos de dez dias, a equipe conquistou o título brasileiro nos JEBs, em Aracaju, e o estadual do JOER, em Ji-Paraná, somando o nono troféu consecutivo. Com isso, garantiu vaga nos Jogos Escolares da Juventude, em Brasília. O técnico Edu Barros celebrou o feito, destacando o trabalho coletivo e o apoio recebido.
Futebol - O Campeonato Metropolitano de Futebol Feminino Sub-17 está com inscrições abertas. Gratuita, a inscrição deve ser feita via formulário online e envio da documentação à FFER. A competição será disputada no novo Centro de Desenvolvimento de Futebol, em Porto Velho, reunindo equipes filiadas ou não à federação. Os jogos terão 70 minutos, e toda a estrutura será garantida pela organização.
