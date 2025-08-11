Rolim de Moura realiza 10ª Conferência Municipal de Saúde

Publicada em 11/08/2025 às 11h00
Na manhã da última sexta-feira (8), a Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, promoveu a 10ª Conferência Municipal de Saúde. O evento aconteceu na Câmara Municipal e teve como tema: “Planejar a Saúde com Participação Popular: Desafios e Compromissos no SUS Municipal.”
A conferência contou com a palestra de Laura Patrícia Santos do Nascimento, que trouxe importantes reflexões sobre a saúde pública e a importância do engajamento da comunidade no planejamento das políticas de saúde.
Durante o encontro, foram realizados debates, discussões, apresentação de informes sobre os serviços da rede especializada e da assistência farmacêutica, além da elaboração de propostas para aprimorar o sistema local. Os participantes também aproveitaram um coffee break para momentos de integração.
Entre as autoridades presentes estiveram o prefeito Aldo Júlio, a primeira-dama Sandra Miranda — que também é secretária de Assistência Social, o vice-prefeito Alcides Rosa, vereadores e outros representantes do município.
A presidente do Conselho Municipal de Saúde, Rosenilda Maria Costa, destacou a importância da conferência para fortalecer a participação popular. O prefeito Aldo Júlio também se manifestou, reforçando o compromisso da administração com a melhoria contínua do SUS municipal. A secretária de Saúde, Geiciane Louback, compartilhou informações sobre os avanços e desafios enfrentados pela pasta.
A 10ª Conferência Municipal de Saúde reafirmou o compromisso de Rolim de Moura com a construção coletiva de um sistema de saúde mais eficiente e acessível para toda a população.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!