Rodrigo Faro rebate crítica sobre busca por emprego: “Cada um entra na Globo de um jeito”

Publicada em 13/08/2025 às 10h27
Durante o quadro Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, Rodrigo Faro leu um comentário de internauta afirmando que ele estaria “desesperado para ganhar emprego na Globo” e “apelando para tudo” na competição. Com bom humor, o apresentador respondeu que está desempregado e que, por isso, agarra todas as oportunidades que surgem. “Cada um entra na Globo de um jeito. Uns entram mostrando a cara, eu entrei mostrando a bunda”, brincou. Com informações do site Terra
A participação de Faro no programa tem gerado repercussão, especialmente após ele deixar a Record, onde foi um dos principais nomes da emissora por anos. O apresentador destacou que encara a experiência como uma chance de mostrar versatilidade e conquistar novos espaços na televisão.
