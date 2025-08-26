Repórter entra em trabalho de parto ao vivo em programa da Record TV: “Minha pequena que está querendo chegar”

Publicada em 26/08/2025 às 10h55
Um momento inusitado marcou a edição desta segunda-feira (25) do Bahia no Ar, afiliada da Record TV em Itabuna (BA). Durante uma entrada ao vivo, a repórter Maryanne Barros anunciou aos telespectadores que estava em trabalho de parto. Com informações da Isto É Gente.
“Deixa eu me despedir um pouquinho do pessoal porque a gente vai se encontrar somente no ano que vem, que neste exato momento eu estou em trabalho de parto […] Vou correndo para o hospital para poder gerar minha pequena que está querendo chegar”, disse a jornalista, surpreendendo a todos.
A apresentadora Jessica Smetak, que conduz o telejornal, se emocionou e parabenizou a colega: “Saúde para você e para sua família. Filho é uma bênção”. Em seguida, comentou que essa é uma situação natural: “É o segundo filho de Maryanne, a gente vai sentindo as contrações e chega a hora que tem que correr mesmo”.
Maryanne já é mãe de Henry, de dois anos, e agora aguarda a chegada de sua filha, que se chamará Karitas.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!