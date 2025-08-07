“Que isso, minha gente?”: Eliana rebate fofoca sobre uso de enchimento no bumbum

Publicada em 07/08/2025 às 15h07
Durante o programa Saia Justa, exibido nesta quarta-feira (6) no GNT, Eliana fez um desabafo inusitado ao comentar uma fofoca que circulava nos bastidores da TV Globo. A apresentadora, que está na emissora há poucos meses após uma longa trajetória no SBT, revelou que ouviu comentários de que estaria usando calcinha com enchimento para aumentar o volume do bumbum. Com informações do Terra.
“Descobri uma fofoca a meu respeito que vivia num zum-zum-zum nos bastidores da emissora… Achei tão absurdo… Que eu usava uma calcinha de enchimento pro bumbum”, contou Eliana. Em tom bem-humorado, ela negou o boato e até indicou um programa para quem quiser tirar a prova: “Aliás, quem quiser conferir, entra lá na Casa de Verão de Eliana, do Globoplay, e vai descobrir se é enchimento ou verdade.”
O assunto surgiu durante um bate-papo sobre boatos envolvendo celebridades, que teve participação do cantor Júnior Lima. Ele também falou sobre as especulações que enfrentou na adolescência a respeito de sua sexualidade. “Gerou uma insegurança absurda”, desabafou o irmão de Sandy.
Juliette Freire, também presente na atração, refletiu sobre o impacto da fofoca. “Quando você usa a fofoca para desmerecer, espalhar fake news, você afirma a sua incapacidade de ser interessante por si só”, disse a ex-BBB.
A conversa abordou os danos provocados por rumores e a pressão constante sobre a imagem pública de quem vive sob os holofotes.
“Diziam que eu usava enchimento no bumbum!" A @Eliana riu da fofoca sobre ela mesma e ainda mandou o recado: “Entra lá na Casa de Verão da Eliana e confere!” 🍑😂 #SaiaJustaNoGNT pic.twitter.com/MkFPw9yH7F — Canal GNT (@canalgnt) August 7, 2025
