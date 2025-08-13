Primeiro turno; Oitavas de final da Libertadores; vôlei, motocross e futebol em Rondônia

Publicada em 13/08/2025 às 09h30
Brasileirão: fechamento do primeiro turno. Pela Libertadores, oitavas de final já começou. No Tabelinha, destaques para o vôlei, motocross e Juniores de futebol.
Brasileirão: goleadas, reabilitações e empate eletrizante marcam a 19ª rodada. Libertadores começa equilibrada para brasileiros.
Brasileirão - A última rodada do primeiro turno do Brasileirão teve emoção de sobra no sábado (9). O São Paulo embalou a quinta vitória seguida ao bater o Vitória por 2 a 0. O Botafogo goleou o Fortaleza por 5 a 0, enquanto Flamengo e Internacional venceram Mirassol e Bragantino, respectivamente. Bahia e Fluminense fizeram um jogo de seis gols, empatando por 3 a 3 na Arena Fonte Nova.
Palmeiras, Santos e Sport vencem na 19ª rodada do Brasileirão
No fechamento do primeiro turno, o Palmeiras manteve a boa fase ao virar sobre o Ceará e chegar a seis jogos de invencibilidade, ocupando a 3ª posição com 36 pontos. O Santos também venceu de virada, superando o Cruzeiro. Já o Sport, após 19 rodadas, conquistou sua primeira vitória: 1 a 0 sobre o Grêmio, em Porto Alegre. Vasco e Atlético-MG ficaram no empate.
Juventude estreia técnico e vence o Corinthians
Na gelada noite de Caxias do Sul, o Juventude, sob comando do estreante Thiago Carpini, venceu o Corinthians por 2 a 1, encerrando sequência de quatro derrotas. Gabriel Taliari e Matheus Babi marcaram para os gaúchos, enquanto Matheuzinho descontou de falta. O Timão chega a cinco jogos sem vencer e fecha o primeiro turno do Brasileirão em 13º, com 22 pontos.
Libertadores - A abertura do mata-mata da Libertadores teve dois empates sem gols para os brasileiros. Fora de casa, o São Paulo segurou o Atlético Nacional com direito a pênalti defendido por Rafael e decidirá no Morumbis. Já o Fortaleza tropeçou na Arena Castelão diante do Vélez e ouviu vaias no empate sem gols. O único vencedor da noite foi o Peñarol, que bateu o Racing por 1 a 0 no Uruguai.
Hoje (13), o Maracanã é palco do clássico Flamengo x Internacional, às 20h30. O vencedor encara Cerro Porteño ou Estudiantes.
Amanhã (14), a emoção continua: Botafogo recebe a LDU no Nilton Santos, às 18h, e Palmeiras enfrenta o Universitario no Peru, às 20h30. Na terça-feira (12), São Paulo e Fortaleza empataram sem gols contra Atlético Nacional e Vélez, deixando tudo aberto para a volta.
Os jogos de retorno acontecerão entre 19 e 21 de agosto, prometendo muita disputa e emoção até o último minuto.
Tabelinha Rondoniense
AVV Vilhena brilha e conquista vice na Superliga C – Etapa Norte. Motocross agita Itapuã do Oeste, após 20 anos. Base rondoniense define prazo para inscrições.
Vôlei - A AVV Vilhena fez história na Superliga C feminina, etapa Norte, realizada em Porto Velho. Com garra e união, o time rondoniense superou o favorito Ferroviário na semifinal por 3 a 1 e garantiu vaga na decisão. Na final, lutou até o último ponto, mas foi superado pela Azul Mania-RR. O vice-campeonato coroou a campanha e deixou a torcida orgulhosa, mostrando que o futuro do vôlei vilhenense é promissor.
Motocross – Itapuã do Oeste voltou ao mapa do motocross rondoniense com a 5ª etapa do Regional Norte de MX 2025. Na Importada Força Livre, vitória de Hugo Amaral, enquanto Eder Stenzel brilhou na MX3. Pedro Henrique dominou a Incentivo e Kelly Persch venceu na Feminina. O evento reuniu pilotos de vários estados e adrenalina de sobra na nova pista da Agropã.
Futebol - Os clubes têm até 22 de agosto, às 18h, para confirmar participação no Campeonato Rondoniense Sub-15 e Sub-17. As categorias são vitrines para jovens talentos e, no Sub-17, o campeão de 2025 garante vaga na Copa do Brasil 2026. Quem não se manifestar dentro do prazo ficará fora da disputa.
