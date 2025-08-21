Presidente da Assembleia Legislativa debate pautas do setor mineral em Rondônia com ANM

Publicada em 21/08/2025 às 08h20
O presidente da Alero se comprometeu em levar as preocupações e propostas discutidas durante a reunião às autoridades federais em Brasília (Foto: Victor Vallone I Assessoria parlamentar)
O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Alex Redano (Republicanos), conduziu na quarta-feira (20) uma reunião na presidência de Casa, sobre o setor mineral, que contou com a presença de representantes da Agência Nacional de Mineração (ANM), além dos deputados estaduais Jean de Oliveira (MDB) e Gislaine Lebrinha (União Brasil) e do assessor técnico Framber.
Durante o encontro, foi debatida a mineração no rio Madeira, atividade que gera milhares de empregos diretos e indiretos, movimenta o comércio local e contribui de forma expressiva para a arrecadação do estado. O presidente destacou a importância de garantir segurança jurídica para a atividade, sempre com responsabilidade ambiental em primeiro lugar.
Outra pauta abordada foi a resolução que restringe as cooperativas de mineração a explorar apenas uma área de até mil hectares. A medida pode impactar diretamente a produção, já que muitas cooperativas atuam em diferentes regiões e possuem áreas maiores. Segundo os parlamentares, a restrição ameaça a continuidade de projetos que sustentam centenas de famílias em Rondônia.
O presidente Alex Redano reforçou que a Assembleia Legislativa está comprometida em defender os interesses do setor. “O setor mineral tem grande importância para Rondônia, especialmente para a capital. É preciso buscar soluções que garantam a legalidade da atividade, respeitem o meio ambiente e, ao mesmo tempo, assegurem que os garimpeiros e cooperativas tenham condições de continuar produzindo e fortalecendo nossa economia”, afirmou.
O deputado Jean de Oliveira ressaltou que o setor mineral precisa ser tratado como prioridade estratégica para o desenvolvimento do estado. “A mineração no rio Madeira é uma das atividades que mais movimenta a economia da nossa capital e do estado. Não podemos aceitar que medidas burocráticas prejudiquem os garimpeiros e as cooperativas, que são responsáveis por gerar renda e empregos para milhares de famílias. Defendemos uma regulamentação que dê segurança jurídica, preserve o meio ambiente e, principalmente, garanta que o setor continue contribuindo para o desenvolvimento de Rondônia”, declarou.
Já a deputada Gislaine Lebrinha destacou a importância da legalização da exploração mineral. “A regularização da exploração de minério é fundamental para Rondônia. Com a legalização, conseguimos dar tranquilidade aos trabalhadores, fortalecer as cooperativas e atrair investimentos que aumentam a arrecadação do estado. Além disso, a legalização é o caminho para que a atividade seja exercida de forma responsável, respeitando o meio ambiente e garantindo benefícios diretos para a população”, afirmou.
O presidente da Assembleia Legislativa se comprometeu em levar as preocupações e propostas discutidas durante a reunião às autoridades federais em Brasília, reafirmando apoio ao setor mineral e aos trabalhadores que dependem diretamente da atividade.
