Prefeitura de Porto Velho oferece transporte gratuito para o primeiro Feirão do Emprego

Publicada em 07/08/2025 às 16h25
A população de Porto Velho contará com ônibus gratuitos no próximo dia 11 de agosto, durante a realização do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo – Conexão que Transforma, promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel).
A gratuidade no transporte coletivo em linhas específicas, coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), visa facilitar o acesso ao evento, que acontece no Ginásio Cláudio Coutinho, das 8h às 17h.
Os ônibus terão letreiro identificado como "FEIRÃO DO EMPREGO" e sairão de três regiões estratégicas da cidade: Orgulho do Madeira, Praça CEU e Morar Melhor, com rotas de ida e volta planejadas especialmente para atender os participantes.
ITINERÁRIO
Coletivos sairão de três regiões estratégicas da cidade
O transporte gratuito tornará mais fácil o deslocamento dos candidatos até o evento, especialmente para aqueles que dependem do transporte público ou residem em regiões mais afastadas.
As linhas passarão pelas seguintes rotas:
Orgulho do Madeira
Ida: Av. Jerônimo Santana → R. Osvaldo Ribeiro → R. Mané Garrincha → Av. Amazonas → Av. Mamoré → R. Raimundo Cantuária → Av. Gov. Jorge Teixeira → Av. Carlos Gomes → Av. Farquar → Av. Pinheiro Machado
Volta: Av. Pinheiro Machado → Av. Gov. Jorge Teixeira → Av. Amazonas → Mané Garrincha → Osvaldo Ribeiro → Av. Jerônimo Santana
Praça CEU
Ida: R. Antônio Fraga Moreira → Plácido de Castro → Av. Mamoré → Av. Rio de Janeiro → Av. Gov. Jorge Teixeira → Av. Carlos Gomes → Av. Farquar → Av. Pinheiro Machado
Volta: Av. Pinheiro Machado → Av. Gov. Jorge Teixeira → Av. Amazonas → R. Buenos Aires → Av. Rio de Janeiro → Av. Mamoré → Plácido de Castro → R. Antônio Fraga Moreira
Morar Melhor
Ida: R. Miguel de Cervantes → R. da Beira → BR-364 → R. da Beira → Viaduto → Av. Jatuarana → Av. Campos Sales → BR-364 → R. Poti → R. Prudente de Morais → R. Alexandre Guimarães → R. Rogério Weber → R. Henrique Dias → Av. Farquar → Av. Pinheiro Machado
Volta: Av. Pinheiro Machado → Av. Campos Sales → Av. Jatuarana → Rua da Beira → Rua Miguel de Cervantes.
SOBRE O FEIRÃO
Organizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel) e do Sine Municipal, o 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo reúne mais de 1.000 vagas de trabalho, além de oportunidades de estágio, primeiro emprego, inclusão de pessoas com deficiência, capacitações e oficinas.
SERVIÇO
Evento: 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo
Data: 11 de agosto de 2025 (segunda)
Horário: das 8h às 17h
Local: Ginásio Cláudio Coutinho – Porto Velho/RO
Inscrições: https://feiraosine.portovelho.ro.gov.br/
Comentários
Seja o primeiro a comentar!