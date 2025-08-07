Prefeitura de Porto Velho oferece transporte gratuito para o primeiro Feirão do Emprego
Por Cristiane Cruz
Publicada em 07/08/2025 às 16h25
Nos acompanhe pelo Google News

A população de Porto Velho contará com ônibus gratuitos no próximo dia 11 de agosto, durante a realização do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo – Conexão que Transforma, promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel).

A gratuidade no transporte coletivo em linhas específicas, coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), visa facilitar o acesso ao evento, que acontece no Ginásio Cláudio Coutinho, das 8h às 17h.

Os ônibus terão letreiro identificado como "FEIRÃO DO EMPREGO" e sairão de três regiões estratégicas da cidade: Orgulho do Madeira, Praça CEU e Morar Melhor, com rotas de ida e volta planejadas especialmente para atender os participantes.

ITINERÁRIO

Coletivos sairão de três regiões estratégicas da cidade

O transporte gratuito tornará mais fácil o deslocamento dos candidatos até o evento, especialmente para aqueles que dependem do transporte público ou residem em regiões mais afastadas.

As linhas passarão pelas seguintes rotas:

Orgulho do Madeira

Ida: Av. Jerônimo Santana → R. Osvaldo Ribeiro → R. Mané Garrincha → Av. Amazonas → Av. Mamoré → R. Raimundo Cantuária → Av. Gov. Jorge Teixeira → Av. Carlos Gomes → Av. Farquar → Av. Pinheiro Machado

Volta: Av. Pinheiro Machado → Av. Gov. Jorge Teixeira → Av. Amazonas → Mané Garrincha → Osvaldo Ribeiro → Av. Jerônimo Santana

Praça CEU

Ida: R. Antônio Fraga Moreira → Plácido de Castro → Av. Mamoré → Av. Rio de Janeiro → Av. Gov. Jorge Teixeira → Av. Carlos Gomes → Av. Farquar → Av. Pinheiro Machado

Volta: Av. Pinheiro Machado → Av. Gov. Jorge Teixeira → Av. Amazonas → R. Buenos Aires → Av. Rio de Janeiro → Av. Mamoré → Plácido de Castro → R. Antônio Fraga Moreira

Morar Melhor

Ida: R. Miguel de Cervantes → R. da Beira → BR-364 → R. da Beira → Viaduto → Av. Jatuarana → Av. Campos Sales → BR-364 → R. Poti → R. Prudente de Morais → R. Alexandre Guimarães → R. Rogério Weber → R. Henrique Dias → Av. Farquar → Av. Pinheiro Machado

Volta: Av. Pinheiro Machado → Av. Campos Sales → Av. Jatuarana → Rua da Beira → Rua Miguel de Cervantes.

SOBRE O FEIRÃO

Organizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel) e do Sine Municipal, o 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo reúne mais de 1.000 vagas de trabalho, além de oportunidades de estágio, primeiro emprego, inclusão de pessoas com deficiência, capacitações e oficinas.

SERVIÇO

Evento: 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo
Data: 11 de agosto de 2025 (segunda)
Horário: das 8h às 17h
Local: Ginásio Cláudio Coutinho – Porto Velho/RO
Inscrições:  https://feiraosine.portovelho.ro.gov.br/

Geral OPORTUNIDADE
Imprimir imprimir