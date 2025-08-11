Prefeitura  de Ji-Paraná faz nova convocação para contratar médicos

Publicada em 11/08/2025 às 15h38
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), está realizando nova chamada para os candidatos classificados para ocupar o cargo de médico na rede pública do município. De acordo com o novo edital, estão sendo convocados 21 profissionais (clínico geral) para atuar por 20 horas semanais.
Segundo a Semad, o prazo para entrega dos documentos dos candidatos convocados vai de 7 a 20 de agosto. A pasta explicou que os classificados que realizarem o procedimento no período de 12 a 20 de agosto, a contratação ocorrerá em 1º de setembro, em função do fechamento da folha de pagamento, devido às normas e exigências do eSocial.
“Nosso interesse é ampliar o atendimento na rede municipal de saúde. Por isso, realizamos o processo seletivo para a contratação de médicos. À medida que convocamos os primeiros aprovados, e, por algum motivo, eles não comparecem, vamos para os próximos da lista”, explicou o secretário da Semad, Robson Casula.
O Processo Seletivo Simplificado foi anunciado em maio de 2025 para a reposição de profissionais médicos, devido às exonerações por aposentadoria, falecimento e por motivos de ocupação em outros cargos públicos, bem como em razão da necessidade de substituição das empresas credenciadas que prestavam serviços temporários.
Foram oferecidas uma (1) vaga para médicos anestesista (40 horas), cirurgião geral (40 horas), clínico geral (20 horas), clínico geral 40 horas, dermatologista (40 horas),ginecologista/obstetra (40 horas), neurologista (40 horas), pediatra (40 horas), psiquiatra (40 horas) e ortopedista/traumatologista, ultrassonografista (30 horas) e urologista (30 horas).
A documentação exigida deve entregue, presencialmente, das 7h30 às 13h30, na Gerência Geral de Recursos Humanos (GGRH) da Semad, instalada no Palácio Urupá, sede da Prefeitura de Ji-Paraná, na avenida 2 de Abril, 1791, bairro Urupá. Os vencimentos variam de R$ 10.170,07 a R$ 5.085,03.
