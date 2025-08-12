PMs e Bombeiros de Rondônia são destaque nacional em voo livre no XC Conquista 2025

Publicada em 12/08/2025 às 08h30
O Estado de Rondônia mostrou força, talento e união no cenário esportivo nacional durante o XC Conquista 2025, realizado de 07 a 10 de agosto em Conquista do Oeste – MT. A rampa Paraíso foi o ponto de partida para os pilotos.
A participação rondoniense contou com uma delegação de 13 pilotos da Associação de Voo Livre Asas da Amazônia (AVLAA), de Ouro Preto do Oeste, e do Clube de Voo Livre de Rondônia, de Mirante da Serra, além de representantes oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.
Os pilotos de paraglider, que são PMs e bombeiros, viajaram para a competição representando suas corporações com base na Lei Pelé, que garante apoio e incentivo à prática esportiva por parte de servidores militares.
Sob a bandeira do estado, os resultados vieram em grande estilo. Na categoria Lite, o 1º Sargento PM Medeiros, lotado na 3ª Cia PO/OPO/2º BPM, em Ouro Preto do Oeste, foi o grande campeão. O piloto Samuel, eletricista de Mirante da Serra, conquistou o vice-campeonato, e o cabo BM Monthay, de Cacoal, obteve a terceira colocação.
O 2º sargento PM Albergaria, também da 3ª Comnpanhia, ficou em quarto lugar na Open, a categoria mais avançada do evento, onde os pilotos competem em voos de longa distância e tentam completar um tempo pré-determinado no menor tempo possível.
A presença dos pilotos representando suas corporações no XC Conquista 2025 não apenas fortaleceu a imagem de Rondônia como um estado incentivador do esporte, mas também evidenciou a integração das forças de segurança na promoção de atividades que exigem preparo físico, estratégia e disciplina — valores compartilhados entre o serviço militar e o voo livre.
É gratificante para o governo do Estado, saber das conquistas de representantes das forças policiais, sendo destaques em competições em nível nacional. “Parabenizo aos atletas policiais pela conquista”, disse o governador coronel PM Marcos Rocha.
O comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, coronel PM Regis Braguin, comentou sobre a importância do evento: “Estamos extremamente orgulhosos dos nossos atletas. Eles não só representaram Rondônia com garra, mas mostraram que a dedicação ao esporte está alinhada aos valores que defendemos na polícia. Essas conquistas são um reflexo do nosso compromisso em apoiar nossos profissionais na busca pela excelência, tanto nas ruas quanto no esporte.”
O desempenho chamou a atenção da organização, que oficializou o convite a todos os competidores de Rondônia para participarem, em 2026, das etapas do Campeonato Mato-grossense de Voo Livre, promovido pela Federação de Voo Livre de Mato Grosso em parceria com o Governo do Estado.
Palavras do 1º Sargento Medeiros, campeão em sua categoria, ressaltam o significado da conquista: “Competimos com atletas de alto nível, representando Rondônia e nossas corporações. É motivo de muito orgulho voltar para casa com resultados expressivos e a certeza de que nosso estado está no caminho certo ao apoiar o esporte.”
O XC Conquista 2025 reuniu pilotos de diferentes regiões do Brasil em um evento marcado por técnica, confraternização e o espetáculo visual dos céus coloridos.
Com o talento dos pilotos e o apoio de suas corporações, Rondônia segue consolidando seu nome entre os grandes do voo livre brasileiro — voando alto, com orgulho e determinação.
