PF apreende 62,4kg de cocaína durante operação contra tráfico de drogas em Ariquemes

Publicada em 26/08/2025 às 14h42
Rondônia/RO. A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (26/8), a Operação SPACKLE para dar cumprimento a mandados judiciais, sendo dois de prisão preventiva e outros de busca e apreensão, todos expedidos pela 2ª Vara de Garantias de Ariquemes/RO. As ordens judiciais foram cumpridas nos municípios de Fortaleza/CE, Goiânia/GO e Porto Velho/RO.
Durante as diligências, foi localizada uma carga de 62,4kg de cloridrato de cocaína oculta em 30 baldes de massa corrida, no município de Ariquemes/RO. A droga seria remetida por via terrestre, despachada por empresa de transportes para outro estado da federação.
A investigação prossegue com análise do material apreendido e aprofundamento das linhas investigativas. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico.
