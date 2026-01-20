Sebrae em Rondônia conquista 2º lugar no Brasil em satisfação dos clientes

Publicada em 20/01/2026 às 16h42
O Sebrae em Rondônia tem um motivo de sobra para celebrar. Em 2025, a instituição conquistou o segundo lugar no ranking nacional do NPS (Net Promoter Score), com a expressiva nota 93,5, ficando atrás apenas do estado de Alagoas. O resultado é fruto de um trabalho construído diariamente no atendimento direto aos empreendedores, seja de forma presencial, por telefone ou pelos canais digitais.
O NPS "pontuação líquida de promotores" é uma métrica que avalia a satisfação e a lealdade dos clientes a partir de uma pergunta direta: “Em uma escala de 0 a 100, o quanto você recomendaria a empresa, produto ou serviço a um amigo ou colega?”. Com base nas respostas, os clientes são classificados como promotores (90 ou 100), neutros (70 ou 80) ou detratores (0 a 60).
O índice é calculado pela diferença entre o percentual de promotores e detratores e funciona como um termômetro da experiência do cliente, indicando o potencial de crescimento e orientando ações de melhoria contínua.
O cálculo é simples e objetivo, feito pela diferença entre o percentual de Promotores e o percentual de Detratores, revelando o potencial de crescimento da organização. Amplamente adotado por empresas de todos os portes, o NPS funciona como um termômetro da experiência do cliente, ajudando a identificar pontos fortes, corrigir falhas e orientar estratégias de melhoria contínua.
A pontuação alcançada por Rondônia evidencia que os clientes se sentem bem atendidos, ouvidos e valorizados. O reconhecimento nacional confirma que o Sebrae em Rondônia segue no caminho certo, colocando o cliente no centro de suas ações e entregando soluções relevantes e consistentes em todo o estado.
Mais do que um número, o resultado traduz o empenho, o comprometimento e a dedicação de colaboradores, gestores e equipes que atuam diariamente para fortalecer o empreendedorismo. A conquista serve como estímulo para manter a excelência, investir em inovação contínua e ampliar o impacto positivo do Sebrae junto aos pequenos negócios de Rondônia.
Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!