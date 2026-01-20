Passageiro é preso na rodoviária acusado de importunação sexual

Publicada em 20/01/2026 às 13h50
A Policia Militar de Rondônia, por meio do Primeiro Batalhão de Polícia Militar, em Porto Velho, atendeu uma ocorrência de importunação sexual registrada na noite de ontem, 19, na rodoviária municipal.
A equipe policial foi acionada pela Central de Operações Integradas para verificar uma denúncia envolvendo passageiros de um ônibus interestadual que se deslocava para a capital. Ao chegar ao local, os policiais fizeram contato com representantes da empresa de transporte e aguardaram a chegada do veículo.
Assim que o ônibus estacionou, a vítima se apresentou imediatamente, apontando o suspeito como autor do fato. Conforme relato, durante o trajeto, o homem sentou ao lado da passageira e passou a praticar toques inadequados, mesmo após pedidos para que se afastasse. Em determinado momento da viagem, a vítima foi acordada por contato físico íntimo não autorizado, situação que gerou gritos e alerta aos demais passageiros.
Após o ocorrido, o suspeito tentou deixar o ônibus antes da chegada à rodoviária, mas foi contido por passageiros e pelo motorista, sendo entregue à Policia Militar.
Diante da situação, foi realizada prisão em flagrante, com garantia dos direitos legais do conduzido. Para evitar fuga e preservar a segurança de todos os envolvidos, foi necessário o uso de algemas.
O Primeiro Batalhão de Polícia Militar reforça que atua de forma firme e imediata na proteção das vítimas e no combate a crimes que atentem contra a dignidade e a segurança da população.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!