Pedro Fernandes reforça compromisso com a saúde de Monte Negro e anuncia R$ 380 mil para aquisição de medicamentos

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) segue fortalecendo a saúde pública de Monte Negro com mais uma ação concreta de seu mandato. Por meio de emenda parlamentar, o deputado garantiu R$ 380 mil para a aquisição de medicamentos destinados à farmácia básica e ao Hospital Municipal Irmã Dulce, assegurando o abastecimento e ampliando o atendimento à população que depende do sistema público de saúde.
Segundo Pedro Fernandes, o investimento, que já se encontra na conta da Prefeitura de Monte Negro, atende a uma necessidade essencial do município. “Esse recurso de quase quatrocentos mil reais é para garantir atendimento, continuidade de tratamentos e mais dignidade para as famílias do Município”, afirmou o deputado.
A nova emenda soma-se a uma atuação constante do parlamentar no município. Desde o primeiro ano de mandato, Pedro Fernandes mantém apoio permanente a Monte Negro, com investimentos expressivos e ações estruturantes voltadas à saúde, uma bandeira histórica de sua trajetória pública, defendida ainda antes de sua atuação como prefeito de Cujubim.
Entre os principais investimentos já destinados ao município estão R$ 1 milhão para a reforma e ampliação do Hospital Municipal de Monte Negro, além de R$ 1 milhão para o custeio de procedimentos cirúrgicos eletivos, nas áreas de cirurgia geral, ortopedia e urologia, contribuindo para a redução das filas de espera e a ampliação do acesso às cirurgias.
O mandato do deputado também assegurou R$ 400 mil para o Programa Saúde na Escola, com foco na saúde bucal e na aquisição de kits odontológicos, beneficiando crianças e adolescentes da rede pública. “Cuidar da saúde desde cedo é investir no futuro. A prevenção também é uma prioridade do nosso trabalho”, destacou Pedro Fernandes.
Além das emendas parlamentares, o deputado teve atuação decisiva junto ao Ministério da Saúde para a conquista do aumento do Teto MAC de Monte Negro, viabilizado desde 2023, garantindo reforço permanente nos repasses federais à saúde do município. “Esse é um avanço estrutural. Não é um recurso pontual, é algo que fortalece a rede de saúde de forma contínua”, explicou.
Para Pedro Fernandes, o compromisso com Monte Negro é permanente. “Nosso mandato é feito de acompanhamento, cobrança e resultado. Por isso, agradecemos ao prefeito Ivair Fernandes por tramitar esses investimentos e manter as portas do município abertas para que possamos continuar investindo”, concluiu.
