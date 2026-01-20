Presidente apresenta plano de gestão a desembargadores para o biênio 2026-2027

Publicada em 20/01/2026 às 17h01
O diálogo e a colaboração deram o tom à reunião conduzida pelo presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), desembargador Alexandre Miguel nesta segunda (19).
Mais do que uma apresentação de metas, o encontro com os demais membros da Corte foi um espaço de escuta e alinhamento estratégico para os próximos dois anos da Justiça no estado.
Durante a reunião, o desembargador Alexandre Miguel apresentou um vídeo que detalhou os cinco eixos do Plano de Gestão do Biênio 2026-2027. “É uma reunião de alinhamento institucional para que todos tenham conhecimento das ações que a direção do Tribunal tem pensado e elaborado, e também para ouvir os anseios em relação à nova administração.
Queremos fazer uma gestão bastante participativa, tendo em vista que vários desembargadores também integram comitês institucionais, atuando diretamente na execução das políticas judiciárias”, explicou o presidente.
