Polícia Civil prende suspeito de homicídio e busca foragido

Publicada em 20/01/2026 às 14h30
A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia de Homicídios (DHPP), na manhã desta terça-feira (20), realizou uma ação que resultou na prisão de um homem e na identificação de seu irmão, que também é suspeito de participar de um assassinato ocorrido no ano passado.
O crime aconteceu em junho de 2025, na Zona Leste da cidade. A vítima trafegava de bicicleta quando foi cercada por dois homens em uma motocicleta. Os criminosos atiraram várias vezes contra Ítalo e fugiram logo em seguida. De acordo com as investigações, o crime foi motivado por brigas pessoais entre a vítima e os suspeitos.
Conforme apurações, a equipe policial identificou os autores como sendo os irmãos A.G.C. e C.M.R. Um dos envolvidos já foi preso pelos policiais e está à disposição da Justiça, enquanto o outro envolvido ainda não foi encontrado e é considerado foragido.
A Polícia Civil está divulgando a foto do investigado que continua foragido para que a população possa ajudar com informações que levem ao seu paradeiro. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 197. O sigilo é absoluto e não é necessário se identificar.
A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso de combater a violência e dar uma resposta rápida para crimes contra a vida, garantindo mais segurança para a sociedade.
