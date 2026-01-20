Deputado Edevaldo Neves participa de reunião na Casa Civil sobre progressão de carreira dos policiais penais

Publicada em 20/01/2026 às 18h35
O Deputado Estadual Edevaldo Neves participou de uma reunião na Casa Civil do Governo de Rondônia, em Porto Velho, para tratar de uma pauta voltada à correção de divergências relacionadas à progressão da carreira dos policiais penais.
O encontro contou com a presença do chefe da Casa Civil, Elias Rezende, e do presidente do SINGEPERON, Thiago Maia, além de representantes envolvidos diretamente na construção de soluções para a categoria.
Durante a reunião, foram discutidos encaminhamentos para garantir mais segurança jurídica e justiça no avanço funcional dos policiais penais, com o objetivo de corrigir inconsistências que impactam o reconhecimento e a valorização desses profissionais.
O deputado Edevaldo Neves destacou que a pauta é importante e precisa ser tratada com responsabilidade, diálogo e compromisso, buscando atender as demandas da categoria e fortalecer o sistema penitenciário em Rondônia.
A iniciativa reforça o esforço conjunto entre o Legislativo e o Governo do Estado na busca por avanços e medidas que assegurem direitos e valorização aos servidores da segurança pública.
