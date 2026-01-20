Bike Tour abre a programação do Dia da Instalação de Porto Velho com um percurso pela história da cidade

Publicada em 20/01/2026 às 16h15
O 24 de janeiro é uma data importante para a história de Porto Velho. Foi nesse dia, em 1915, que a cidade foi oficialmente instalada como município, dando início à sua organização administrativa e institucional. Para marcar esse momento histórico, a Prefeitura de Porto Velho preparou uma programação especial ao longo do dia, conectando memória, civismo, cultura e participação popular.
Logo nas primeiras horas da manhã, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), realiza o Bike Tour pelo Centro Histórico, atividade que abre oficialmente as comemorações e coloca a cidade em movimento no dia da sua instalação.
A concentração acontece às 7h30, no Prédio do Relógio, com entrega de pulseiras para cadastramento e controle dos participantes. O percurso segue por pontos emblemáticos do Centro Histórico, permitindo que os ciclistas percorram, sobre duas rodas, os caminhos que ajudaram a formar Porto Velho, desde a ferrovia, passando pela consolidação do poder público, da vida cultural e da urbanização da cidade.
O trajeto se encerra no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, símbolo do nascimento da capital. No local, a programação do Bike Tour se conecta aos atos cívicos do dia, com o hasteamento da Bandeira de Porto Velho, acompanhado por bandas marciais militares, reforçando o caráter institucional e histórico da data.
Para o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Paulo Moraes Jr, o Bike Tour foi pensado como ponto de partida de uma celebração mais ampla.
“O Bike Tour une esporte e história exatamente no dia em que Porto Velho foi instalada como município. Ele permite que a população percorra os espaços onde a cidade começou e compreenda esse processo de formação. A partir dele, damos início a um dia inteiro de programação, com momentos cívicos, culturais e de reconhecimento às pessoas que ajudaram a construir Porto Velho”, destacou.
A partir das 10h30, a programação segue no auditório da Unisapiens Centro Universitário, com a entrega de comendas a pioneiros, autoridades e personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da capital, além da exibição do trailer do documentário da Locomotiva 18, obra que resgata a importância da ferrovia na formação da cidade.
Ao integrar esporte, memória histórica, civismo e reconhecimento, a programação do Dia da Instalação do Município transforma a data em uma vivência coletiva. Um dia para percorrer a cidade, lembrar de onde Porto Velho veio, valorizar quem ajudou a construí-la e reafirmar o compromisso com o seu futuro.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!