Pedro Fernandes cobra melhorias na RO-458, entre Alto Paraíso e o distrito de Triunfo, em Candeias do Jamari

Publicada em 21/08/2025 às 11h18
O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) apresentou Indicação ao Governo de Rondônia e ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), solicitando a execução de serviços de manutenção na RO-458, que liga o município de Alto Paraíso ao distrito de Triunfo, em Candeias do Jamari.
A solicitação tem como objetivo garantir melhores condições de trafegabilidade para os moradores, produtores e trabalhadores que utilizam a rodovia diariamente. O parlamentar destacou que a estrada é estratégica para a região, servindo tanto para o transporte escolar e de saúde quanto para o escoamento da produção agrícola.
“Sabemos da importância da RO-458 para o desenvolvimento local e para a vida das famílias que dependem dessa via. Nosso pedido é para que o DER possa priorizar a manutenção, trazendo mais segurança e conforto para a população”, afirmou Pedro Fernandes.
O requerimento também atende à solicitação do vereador de Alto Paraíso, Romário Aparecido da Rocha, que reforçou a necessidade de ações de melhoria. O deputado reforçou que seguirá acompanhando a demanda junto ao DER e ao Governo do Estado, trabalhando para que as providências sejam adotadas no menor tempo possível.
