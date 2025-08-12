Patricia Abravanel estreia temporada especial do “Show do Milhão” e bate a Globo na audiência

Publicada em 12/08/2025 às 11h32
Patricia Abravanel reforçou o legado de Silvio Santos (1930-2024) ao comandar a estreia de uma temporada especial do Show do Milhão, desta vez disputada apenas por celebridades. O game show de perguntas e respostas chegou a liderar a audiência por três minutos e impulsionou o desempenho do Programa Silvio Santos, que novamente registrou o melhor índice de ibope do SBT na semana. Com informações do iG Gente
De acordo com dados consolidados da Grande São Paulo, obtidos por fontes do mercado, o programa alcançou média de 7,3 pontos e pico de 8,9 às 21h32.
No mesmo horário, a Record marcou 5,5 pontos, exibindo parte da vitória do Santos sobre o Cruzeiro, além de Domingo Espetacular, Esporte Record e o início de um episódio da série Chicago P.D.. Entre essas atrações, apenas a transmissão do Brasileirão (7,0) superou o programa apresentado por Patricia durante o confronto direto.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!