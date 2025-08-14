Parte do corpo de Alexandre Nero chama atenção em Vale Tudo: “Feio da desgraça”

Publicada em 14/08/2025 às 16h20
Uma cena de Vale Tudo exibida recentemente nas noites da Globo chamou atenção nas redes sociais por um detalhe inusitado: o formato do dedão de Alexandre Nero, intérprete de Marco Aurélio. Durante um momento com a personagem Leila (Carolina Dieckmann), o dedo do ator ficou visível, gerando comentários e brincadeiras na web. Com informações do Terra
Uma telespectadora gravou o trecho e compartilhou no X (antigo Twitter), questionando: “Que dedo feio da desgraça é esse, velho?”. Outros usuários também entraram na onda. “Essa novela só hita por causa dos casos aleatórios, porque se for depender do roteiro ruim da Manuela ela flopa”, ironizou um internauta.
Houve ainda quem sugerisse uma possível condição médica conhecida como “dedos em baqueta”, que pode estar associada a problemas pulmonares. Entre críticas e piadas, outro comentário resumiu: “Tudo nessa novela é um crime”.
Dedo de Alexandre Nero viraliza na web após novo episódio de “Vale Tudo”. pic.twitter.com/jb1swlP9xj— POPTime (@siteptbr) August 14, 2025
