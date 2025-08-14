Padre é notificado por intolerância religiosa após comentários sobre Preta Gil

Publicada em 14/08/2025 às 16h33
O padre Danilo César de Sousa Bezerra foi notificado extrajudicialmente por declarações feitas durante uma homilia em Areial (PB), nas quais citou Preta Gil, criticou Gilberto Gil e questionou religiões de matriz africana. A notificação, divulgada nesta quinta-feira (14), foi movida por Gilberto Gil e Flora Gil, pai e madrasta da cantora, que acusam o religioso de intolerância religiosa. Com informações do iBahia
Segundo o documento, o padre utilizou a expressão “forças ocultas” para se referir aos orixás e afirmou que “o diabo levasse” os praticantes dessas religiões. Também teria ironizado a fé atribuída à cantora e ao pai dela, ao mencionar a suposta ausência de intervenção dos orixás em uma “ressurreição” desejada para a artista, associando sua espiritualidade ao sofrimento.
A família pede retratação pública e medidas disciplinares contra o sacerdote. A transmissão da missa foi feita pelo YouTube, e, conforme a notificação, não houve pedido de desculpas ou qualquer comunicado à família mais de 15 dias após o ocorrido.
