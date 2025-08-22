Ordem de serviço para reforma da Escola Bom Futuro será assinada em Machadinho do Oeste

Publicada em 22/08/2025 às 10h12
Nesta sexta-feira (22), às 19 horas, a Prefeitura de Machadinho do Oeste realizará a cerimônia de assinatura da ordem de serviço para o início das obras de reforma geral da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Bom Futuro, localizada no bairro de mesmo nome. O evento contará com a presença do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), que destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 1.545.936,87 para viabilizar o investimento.
A reforma, aguardada há anos pela comunidade escolar, tem como objetivo modernizar a infraestrutura da unidade de ensino, garantindo melhores condições para alunos, professores e demais profissionais da educação.
“Estarei junto com o prefeito Paulo da Remap (PL) e nossos vereadores para a assinatura da tão sonhada reforma geral na escola. Essa emenda é fruto do nosso compromisso com a educação e com o bem-estar das famílias de Machadinho”, destacou o deputado Ezequiel Neiva.
A solicitação do recurso atendeu aos pedidos do ex-vereador Abrahãozinho e do colaborador Celso Coelho, em conjunto com os vereadores João Carlos (PP) e Reginaldo Batista (MDB). “Essa obra representa um avanço importante para nossa educação. Com apoio do deputado Ezequiel Neiva e dos nossos vereadores, estamos realizando um sonho antigo da comunidade escolar do bairro Bom Futuro”, afirmou o parlamentar.
De acordo com Ezequiel Neiva, a cerimônia será aberta ao público e acontecerá nas dependências da própria escola. “Moradores, pais, alunos e lideranças locais estão convidados a participar desse momento histórico para a educação do município”, encerrou o deputado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!