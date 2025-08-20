Obra de drenagem transforma realidade de moradores no bairro Lagoinha

Publicada em 20/08/2025 às 10h59
“Antes, toda chuva era sinônimo de lama e alagamento. Hoje, a gente já percebe a mudança acontecendo”, conta Paulo Batista, morador do bairro Lagoinha há 17 anos. Para ele e sua comunidade, a obra de drenagem que está sendo realizada na rua Itapajé representa a solução para um problema antigo que afetava diretamente sua qualidade de vida.
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), avança com esta intervenção que inclui a substituição de um tubo armco de 2,5 metros de diâmetro e a instalação de 14 manilhas de 1 metro cada, criando um sistema eficiente para escoar as águas pluviais e evitar o acúmulo de água nas ruas durante as chuvas.
Segundo a Seinfra, o tubo armco será a estrutura principal para suportar o grande volume de água, enquanto as manilhas complementam o sistema, garantindo fluidez e direção adequadas, prevenindo transtornos como os que a comunidade sofria antes.
“A gente sempre sofreu muito com alagamentos, lama e dificuldade de acesso. Agora vemos uma mudança de verdade acontecendo. É um avanço que vai valorizar nossas casas e trazer mais dignidade para nós”, reforça Paulo, destacando o impacto positivo para os moradores.
Além de melhorar diretamente a vida dos residentes, a obra beneficia a mobilidade urbana na região, já que a rua Itapajé é um importante corredor para o tráfego local. Com o sistema de drenagem adequado, a expectativa é de ruas mais limpas, acessíveis e seguras para veículos e pedestres.
Para Arnaldo Fortes, diretor de Obras da Seinfra, “essa obra no Lagoinha é exemplo do compromisso da gestão municipal em entregar soluções estruturais duradouras que realmente transformam a vida da população.”
A drenagem na rua Itapajé faz parte do planejamento da Prefeitura de Porto Velho para investir em infraestrutura básica, fundamental para o desenvolvimento urbano. Mais que resolver problemas antigos, a obra prepara o bairro para futuras melhorias.
Com a conclusão da drenagem, o bairro Lagoinha inicia uma nova fase, marcada pela transformação visível no cotidiano dos moradores, que poderão desfrutar de um ambiente mais digno, limpo e funcional.
