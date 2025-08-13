“Não mereço o perdão de Jesus”, diz Justin Bieber em reflexão nas redes sociais

Publicada em 13/08/2025 às 15h15
Meses após ser flagrado fumando um cigarro considerado “suspeito” por fãs, Justin Bieber voltou a chamar atenção nesta terça-feira (12) ao publicar uma mensagem de cunho espiritual em suas redes sociais. No texto, o cantor afirmou não merecer o perdão de Jesus, declaração que viralizou e recebeu apoio de internautas. Com informações do site IstoÉ Gente
“Agradecido por um novo dia. Agradecido por Jesus. Ele me encontra todas as manhãs com perdão e amor, que eu realmente não mereço”, escreveu Bieber no Instagram. Ele acrescentou ainda que não conseguiria enfrentar a rotina sem a presença divina: “Tão grato por ele dar esse amor tão livremente, tão graciosamente. Ele me encontra no meu ponto mais baixo.”
Nos comentários, seguidores elogiaram a postura do artista. “O amor de Deus nos mantém”, disse um fã. “Isso, continua assim”, apoiou outro. “Você merece todo o amor e graça que recebe, mais do que imagina”, comentou uma terceira pessoa.
A manifestação de fé surge em meio a rumores sobre a saúde mental de Bieber e seu comportamento nas redes sociais. Nos últimos meses, ele foi alvo de boatos envolvendo suposta separação de Hailey Bieber, especulações sobre uso de substâncias e até menções a um possível envolvimento como vítima de Sean “Diddy” Combs.
