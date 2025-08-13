Namorado de Sandy comenta relação discreta: “Nada de ruim acontece”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 13/08/2025 às 10h38
Pedro Andrade, médico e atual namorado de Sandy, falou sobre o relacionamento com a cantora durante entrevista ao Link Podcast. Questionado sobre o perfil mais reservado da relação, ele afirmou: “A gente está bem, ela é incrível! Melhor assim! É isso, falar o mínimo possível porque acho que, quando a gente guarda bem, nada de ruim acontece.” Com informações do site Uai

Nos últimos dias, Sandy foi fotografada ao lado da sogra, Maria Helena Carone Gomes, que completou 53 anos e comemorou em uma vinícola. O momento foi registrado pela cunhada, a dentista Moriza Andrade, e mostrou a artista sorridente enquanto a mãe de Pedro segurava um cacho de uvas em frente ao seu rosto. Sobre o encontro, Pedro contou: “A gente estava lá se divertindo, curtindo um pouco em família.”

Sandy e Pedro Andrade assumiram o namoro em julho de 2024, mas a cantora só tornou a relação pública em maio deste ano. Antes, ela foi casada por 15 anos com o músico Lucas Lima, com quem tem um filho, Theo.

