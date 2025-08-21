Nadir Uniformes de Cacoal e Athlético Rolimourense empatam no placar de 2 a 2

Publicada em 21/08/2025 às 09h50
Na noite da última segunda-feira (18), o complexo Geraldão em Pimenta Bueno foi palco de um confronto equilibrado entre Nadir Uniformes de Cacoal e Athlético Rolimourense, que terminou em um empate de 2 a 2. O resultado, embora não trágico, complicou a situação das duas equipes na 4ª Copa da Liga Regional, pois agora dependem de resultados de outros times para avançar às quartas de final.
O jogo foi marcado por intensidade e disputas acirradas, refletindo a importância do resultado para ambos os lados. Com o empate, Nadir e Athlético não apenas precisam vencer sua próxima partida, mas também torcer por tropeços do Grêmio de Espigão D’Oeste ou do Lind’Água de Pimenta Bueno, que estão na briga direta por uma vaga.
Este grupo é conhecido como o grupo da “Morte”, e a pressão aumenta a cada rodada. O Grêmio de Espigão, líder do grupo com 6 pontos em 2 jogos, mostra-se como o favorito para avançar, bem como, a Lind’Água, que teoricamente tem o caminho “mais fácil” ao enfrentar o já eliminado São Felipe.
Por outro lado, tanto o Athlético quanto a Nadir enfrentarão o Grêmio de Espigão em sua última partida na fase de grupos. Para seguir adiante, é vital que ambas as equipes não apenas busquem a vitória, mas também torçam para que a Lind’Água ou Grêmio não somem pontos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!