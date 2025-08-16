Motorista morre em acidente envolvendo três caminhões na BR-364

Publicada em 16/08/2025 às 08h30
Um grave acidente envolvendo três caminhões foi registrado por volta das 16h desta sexta-feira, 15, na BR-364, na descida da Serra do Rio Ávila, aproximadamente 50 km de Vilhena, sentido Porto Velho.
De acordo com as primeiras informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o motorista de uma carreta da empresa AJS, de Vilhena, seguia pela rodovia quando, durante a descida, teria perdido o sistema de freios. Para evitar colidir na traseira de um caminhão que seguia à frente, ele desviou para a pista contrária, colidindo contra um caminhão que também descia e outro que trafegava no sentido oposto.
Com o impacto, a carreta tombou e o motorista morreu preso às ferragens.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Corpo de Bombeiros e um carro funerário estão no local realizando os procedimentos necessários.
Mais informações a qualquer momento.
