O Mestre Nacional de Xadrez e professor da rede municipal de ensino, Jefferson Ryan Ferreira da Silva de Sena, venceu com autoridade a Seletiva do JIR 2025 em Porto Velho, garantindo o primeiro lugar com um ponto de vantagem sobre o vice-campeão. A conquista, além de reafirmar sua força no tabuleiro, chama a atenção para uma reflexão: não parece razoável que Mestres Nacionais precisem disputar seletivas, uma vez que já possuem índice técnico consolidado e são frequentemente disputados por outros municípios para defender suas bandeiras.
Esse movimento, aliás, é salutar para o torneio: a cada edição, o JIR vê crescer o nível técnico da modalidade. Contudo, a capital de Rondônia jamais pode correr o risco de não inscrever sua equipe — como quase aconteceu com os MNs pai e filho, que inicialmente entenderam que a seletiva deveria abrir três vagas diretas em reconhecimento ao retrospecto que ambos já construíram representando Porto Velho na competição.
À pedido do pai, o jovem Mestre Nacional Vinícius Rian Rodrigues da Silva disputou a seletiva e chegou até a mesa principal para lutar pelo título com ele. No dia especial em que celebrava o aniversário do pai, Vinícius Rian, com nobreza e generosidade, aceitou a proposta de empate como presente — gesto que marcou o torneio com uma lição de amor familiar e espírito esportivo.
Sobre nós, mãos invisíveis de um enxadrista profundo fazem jogadas incríveis no imenso Xadrez do mundo.
Embora já classificado, o Prof. Ryan recebeu convites de dois municípios, um deles feito por um enxadrista que já defendeu Porto Velho em edições passadas do JIR e com quem foram campeões juntos. O alerta, portanto, é claro: um Mestre Nacional é forjado em critérios técnicos e no calor da lide do tabuleiro, mas também em valores humanos que elevam o esporte e a cidade que representam.
Assim, a vitória de Jefferson Ryan não é apenas dele — é de Porto Velho, que vê em seu campeão um símbolo de dedicação, talento e compromisso com a bandeira da capital rondoniense.
