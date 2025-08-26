Menores do projeto Jovens de Futuro são destaques no Rondônia Fight Championships

Publicada em 26/08/2025 às 10h24
A Prefeitura de Pimenta Bueno celebra com orgulho a participação dos jovens atletas do Projeto Social Jovens de Futuro no Rondônia Fight Championships, realizado no último final de semana, em Ariquemes. Representando a cidade, os menores treinados pelo Sifu Davi do Instituto Zanolli, mostraram talento, dedicação e disciplina, levando o nome do município para mais um grande evento esportivo.
O público acompanhou vitórias marcantes, como a de Yuri Texugo, que venceu com nocaute técnico em menos de um minuto, e a do invicto Ageu “Xapolin”, de apenas 15 anos, que conquistou seu segundo nocaute na competição. Também merece destaque a atuação da atleta Bruna Almeida, que demonstrou excelente desempenho em uma luta bastante equilibrada A Prefeitura compartilha desse sentimento, reconhecendo o esporte como um caminho de transformação social e desenvolvimento pessoal para crianças e adolescentes.
A participação da equipe em Ariquemes contou com o apoio da gestão municipal, por meio da Autarquia de Esporte, Cultura e Turismo, que viabilizou o transporte dos atletas. O resultado é motivo de orgulho para toda a cidade, que vê na juventude um futuro promissor quando há união entre comunidade, projetos sociais e poder público.
