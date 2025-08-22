Máximo ao Governo de Rondônia; Rogério e Mariana ao Senado; e Euma Tourinho pode entrar na disputa

Publicada em 22/08/2025 às 08h33
PREPAREM-SE, LADRÕES DO INSS! AGORA SIM, VAI SAIR UMA CPMI QUE PODE DENUNCIAR TODA A ROUBALHEIRA
Até que enfim! Depois de uma série de derrotas, onde só discursavam e não agiam, os membros da oposição no Congresso, finalmente acordaram e ganharam no voto. Impediram, desta forma, que governistas comandassem uma investigação Fake, sobre um dos maiores roubos da história do país, o concretizado contra os velhinhos do INSS, uma vergonha nacional que começou com seis bilhões de reais, mas hoje já se fala que pode chegar a 90 bilhões. A CPMI Mista (com senadores e deputados) agora sim, terá credibilidade para chegar aos fatos verdadeiros, que jamais seriam mostrados, no cenário anterior.
Aliados ao poder, ambos envergonhando seus mandatos, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre e o da Câmara, Hugo Motta, haviam designado para presidência e relatoria da CPI, dois nomes entre os que fazem qualquer negócio para se dar bem. Tanto o senador Omar Aziz quanto o deputado Ricardo Ayres, aliadíssimos ao governo Lula, sequer votaram a favor da CPI e foram escolhidos para comandá-la, em mais um episódio triste e deprimente da nossa política.
A oposição se uniu (finalmente!) e, no voto, tirou os dois apadrinhados. Colocou tanto na Presidência da Comissão como na sua Relatoria, nomes que realmente tendem a fazê-la com a missão de esclarecer todo o roubo, apontar seus líderes; os que se beneficiaram e os que se omitiram, mesmo sabendo das mutretas. Agora, a possibilidade concreta, com o comando do senador Carlos Viana e tendo como relator o deputado Alfredo Gaspar, é de que a CPI não seja mais uma daquelas tornadas circo, como o foi a CPI dos tempos da pandemia, comanda por um Omar Aziz que envergonhou o Brasil.
Uma das medidas já em estudo pela nova composição da CPMI, é convocar Frei Chico, o irmão do presidente Lula, para esclarecer como o sindicato que ele representa deu um salto de associados e teve um faturamento milionário, exatamente no período da roubalheira do INSS. Para surpresa de nenhum brasileiro que sonha com um país decente, a PGR já havia alijado Frei Chico das investigações, assim como outros personagens que têm muito a explicar. Se não houver novamente interferência do STF no Congresso, porque os ministros podem derrubar qualquer decisão emanada do parlamento, há sim chances enormes de que a CPMI apresente os ladrões ao país.
PACTO FECHADO EM VILHENA? MÁXIMO AO GOVERNO, MARCOS ROGÉRIO E MARIANA CARVALHO AO SENADO
Aconteceu num conhecido hotel de Vilhena, dias atrás. Tem testemunhas, mas obviamente nenhum dos personagens entre os que participaram do encontro confirma a história. Era um trio. Dois homens e uma mulher. A conversa toda girou em torno da eleição do ano que vem. Os três teriam firmado um acordo que tende a ser definitivo. Um deles, disputaria o Governo. Os outros dois, as duas vagas ao Senado. Não foi algo oficializado, até porque ainda há um longo caminho pela frente, até as convenções, mas a decisão estaria tomada pelo trio, a partir deste encontro no Cone Sul do Estado. O pacto foi firmado na palavra e os personagens são muito conhecidos na política rondoniense.
Da reunião no hotel, Fernando Máximo teria saído com a benção dos outros dois, para a disputa ao Governo. Marcos Rogério e Mariana Carvalho seriam os dois candidatos ao Senado. Caso o pacto se torne realidade, o trio vai concorrer em 2026 com as benções do bolsonarismo. Marcos Rogério, muito bem cotado para o Governo, vai atender pedido de Jair Bolsonaro e disputar o Senado. Mariana é a surpresa do trio, embora o nome dela tenha estado sempre entre os possíveis pretendentes a uma vaga no Senado Federal. Com a decisão, se é que ela vai se tornar realidade, Maurício Carvalho iria concorrer à reeleição para a Câmara Federal.
Embora estejamos muito distantes da eleição, alguns acordos começam a ser fechados desde agora. O PSDB também está se movimentando, abrindo as portas para a candidatura de Silvia Cristina ao Senado. O União Brasil vai de Marcos Rocha, um dos nomes mais fortes na disputa. Com a entrada de Marcos Rogério e Mariana Carvalho nesta relação de estrelas da nossa política, a disputa pelas duas vagas se tornará ainda mais difícil.
JUSTIÇA DÁ CARTÃO VERMELHO À GREVE DO SINTERO. PROFESSORES RECEBERAM MAIS DE 220 MILHÕES EM QUATRO ANOS
Não deu outra! A greve extemporânea e com cheiro de política de República Sindicalista, promovida pelo Sintero, acabou recebendo, no Judiciário, o que não se poderia esperar de diferente: a ilegalidade. Para se ter ideia da fragilidade do movimento, das 408 escolas estaduais que existem em Rondônia, apenas 47, menos de 10 por cento, tinham registrado paralizações. Embora algumas reivindicações sejam justas, como por exemplo o aumento do auxílio-alimentação, o assunto poderia ter sido resolvido na mesa de negociações, a tal ponto que, num primeiro momento, o governo ofereceu mais que dobrar o valor e, mesmo assim, a greve foi mantida.
Além de retirar o Sintero das negociações, a decisão judicial ainda proibiu a invasão de prédios públicos e manifestações do tipo daquela em que houve tentativa de invasão do Palácio do Governo, quando os grevistas queriam subir até a Seduc, a sentença do desembargador Adolfo Naujorks Neto, relator do caso na 1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado aplica uma multa diária de 50 mil reais ao sindicato, em caso de descumprimento das medidas. O que se espera, agora, é que haja bom senso e que ao invés de partir para a batalha política/sindical, o Sintero volte à mesa de negociações em busca do atendimento de suas reivindicações.
Para se ter uma ideia, até 2022, a Educação foi priorizada pelo Estado. Nos primeiros anos do mandato de Marcos Rocha, foram pagos nada menos do que 180 milhões de reais em pecúnias, a maior parte atrasada desde 1984. Outras verbas rescisórias que foram para o bolso dos professores, somaram mais 40 milhões, colocando em dia dívidas antigas. Ou seja, apenas naquele período, foram pagos mais de 220 milhões de direitos atrasados aos professores. Não estão computados aí os pagamentos feitos desde 2022.
QUEM VAI COMANDAR A FEDERAÇÃO UNIÃO BRASIL/PP EM RONDÔNIA, COM TANTOS INTERESSES ANTAGÔNICOS?
Nada definido ainda. Apenas houve a oficialização da Federação nacional. Os acordos regionais não começaram. Portanto, não há qualquer decisão acerca de quem comandará a Federação União Brasil/PP em Rondônia. A correção foi feita a este Blog pelo deputado federal Maurício Carvalho, cujo nome foi citado como um dos mais viáveis para comandar a Federação no Estado. Embora não dê mais detalhes sobre seus planos políticos, o jovem mas já experiente parlamentar explica que a questão da Federação em Rondônia ainda não tem qualquer definição. Bem humorado, ao ser informado de que a citação do seu nome como possível líder da Federação no Estado, como provável futuro comandante do grupo político fora confirmado por duas fontes diferentes, ele brincou: “as fontes estão totalmente erradas!”.
Quem, então, vai ficar à frente da Federação? O União Brasil, cujo principal nome é o do governador Marcos Rocha, ainda se mantém sob o comando do agora adversário Júnior Gonçalves. O grupo palaciano, contudo, trabalha par assumir o controle do partido. Já no PP, a atual presidente regional, Sílvia Cristina, está com um pé fora da legenda. Neste momento, não há qualquer menção oficial a nomes entre os que poderiam assumir o controle das duas siglas, embora os bastidores fervam de possibilidades. Ainda há outro fator que pode mudar tufo: caso Ivo Cassol possa concorrer, ele se torna uma liderança fortíssima dentro da Federação.
Os problemas das Federações são exatamente ligados aos interesses de grupos políticos com interesses regionais completamente diferentes. Como colocar do mesmo lado lideranças que têm projetos totalmente diferentes? Foi o que aconteceu com a tentativa de Federação do Podemos e o PSDB, que, no meio do caminho, mesmo depois de anunciarem oficialmente a junção, decretaram o divórcio antes mesmo do casamento. Como a Federação União Brasil/PP vai se confirmar, em Rondônia, com tantos interesses antagônicos e jogo?
LÉO ANUNCIA MAIS DE 37 MILHÕES DE REAIS EM INVESTIMENTOS DO PAC PARA A SAÚDE DE PORTO VELHO
“Porto Velho está entre os três municípios brasileiros que mais apresentaram projetos e agora aumenta a expectativa para os recebimentos dos recursos”, disse Léo. Em Brasília, ele cobrou agilidade para os recursos virarem investimentos para a população. “. A Saúde ainda está na UTI, mas estamos na luta para melhorar essa realidade. Durante esses 12 anos, sem receber investimentos do PAC Saúde, a população sofreu com postos sem estrutura, falta de ambulância, filas enormes e principalmente a falta de atendimentos necessários. Vamos mudar este quadro!”, avisou.
Segundo afirma Moraes, seu governo pretende mudar o quadro, com cerca de 21 projetos inscritos no PAC, seis deles já aprovados para a área da saúde pública. As boas notícias no pacote de investimentos previstos não para por aí: “Porto Velho atingiu 100 por cento de aproveitamento nos projetos apresentados. O recurso ainda está em Brasília, mas estou me empenhando ao máximo, para que, logo, esses investimentos chegam na nossa Capital”.
Destacam-se, no pacote de recursos que está prestes a chegar, a construção de uma nova Policlínica, ao custo aproximado de 30 milhões de reais. Outra obra prevista é a construção de outra UBS, com investimentos que ultrapassam os 2 milhões e 500 mil reais. O reforço da frota do Samu vai representar outros 1 milhão e 110 mil reais. Com isso, haverá mais estrutura e agilidade no atendimento de urgência. Agora, Léo percorre os gabinetes em Brasília, tentando receber todo este dinheiro para investimentos o mais rápido possível.
EUMA TOURINHO AINDA NÃO DECIDIU, MAS PODE ENTRAR NA DISPUTA POR UMA CADEIRA NA CÂMARA FEDERAL
Quando se fala em nomes que possam surgir para disputar uma das oito cadeiras à Câmara Federal, no ano que vem, quem esquecer de colocar o de Euma Tourinho no pacote, estará cometendo um grave erro. Estreante na política, ela começou concorrendo à Prefeitura da Capital, pouco tempo depois de ter se aposentado como magistrada, com uma vida dedicada ao Direito e ao Judiciário, sempre marcada por elogios. Na corrida sucessória na Capital, Euma somou nada menos do que 24.481 votos, numa eleição em que participavam, no primeiro turno, nomes muito populares, como Mariana Carvalho e Léo Moraes, os que foram para o turno decisivo e onde teve mais de 29 mil votos para o representante dos partidos de esquerda, Célio Lopes.
Euma concorreu pelo MDB, escolhida dedo pelo principal líder do partido no Estado, o senador Confúcio Moura, mas deixou a sigla pouco tempo depois do pleito. Neste meio tempo, foi convidada pelo prefeito eleito Léo Moraes para compor sua equipe de governo, onde permanece até hoje, ajudando a administração com todos seus conhecimentos e assessorando o controle de gastos, com sua costumeira dedicação. Ainda sem partido, Euma Tourinho ainda não decidiu se sai ou não para outra disputa eleitoral, desta vez com os olhos voltados para a Câmara Federal.
Como haverá pelo menos 5º por cento de renovação na bancada federal (imaginando-se que quatro dos que irão concorrer consigam a reeleição) a possibilidade de que caras e ideias novas tenham espaço neste contexto, Euma poderia cooptar os votos que necessita para chegar lá. Deve decidir sobre seu futuro na política em alguns meses.
COMBATE AO CRIME: POLÍCIA RONDONIENSE ACUMULA VITÓRIAS SOBRE AS FACÇÕES E A BANDIDAGEM
Sem moleza para a bandidagem! Uma série de ações do sistema de segurança pública de Rondônia, comandado pelo coronel Felipe Vital, tem dado mostras claras que, ao contrário do que ocorre em outras regiões do país, onde o crime só cresce, por aqui as coisas são bem diferentes. Centenas de toneladas de drogas apreendidas, prisões de vários líderes de facções; combate contínuo ao a crime sempre com aval do Judiciário, têm diminuído os números da criminalidade não só em Porto Velho, mas também em todo o Estado. Ao mesmo tempo, com uso da Inteligência e a presença da PM perto dos cidadãos, o combate aos bandidos que atacam propriedades, como alguns membros da LCP, tem obtido sucesso no patrulhamento rural.
Nesta semana, mais uma vitória importante sobre o crime . As forças policiais realizaram nada menos do que 31 prisões preventivas e cumpriram 23 mandados judiciais de busca domiciliar, contra membros de uma importante facção criminosa que atua no Estado. Todos os presos e denunciados são acusados de terem feito parte da série de ataques orquestrados entre os dias 12 e 19 de janeiro deste ano, tanto em Porto Velho como em outras cidades. A operação foi deflagrada pela Delegacia Especializada em Repressão a Extorsões, Roubos e Furtos, em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e vários outros órgãos. As diligências ocorreram ao mesmo tempo em Porto Velho, Ariquemes, Guajará-Mirim, Ouro Preto do Oeste, Mirante da Serra e Jaru, além do município de Catanduvas/PR, em articulação interestadual com o Sistema Prisional Federal.
O secretário Vital comemorou o resultado das ações. “Nosso Governo tem investido na segurança pública, tanto nos agentes que estão na linha de frente quanto por meio dos recursos que chegam para o nosso trabalho. Um exemplo é a união entre as forças policiais, o uso dos helicópteros da polícia, o núcleo de inteligência. O resultado é a redução de crimes. O objetivo é reduzir ainda mais”, concluiu.
EYDER É UM DOS IDEALIZADORES DE CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA DE FRONTEIRAS
A Assembleia Legislativa de Rondônia tem se destacado também fora do Estado, por várias iniciativas. A próxima, certamente, estará entre aquelas que vão marcar como de grande importância para todo o sistema dos parlamentos brasileiros. Com a participação direta na promoção e realização do encontro, do deputado Eyder Brasil, o parlamento rondoniense pretende participar ativamente do 1º Congresso Internacional de Segurança das Fronteiras das Assembleias Legislativas, uma iniciativa em parceria com o deputado Elizeu Nascimento, do PL do Mato Grosso, que será sediada no Estado vizinho.
Segundo Eyder Brasil, que preside a Comissão e Segurança Pública da ALE rondoniense, a proposta surgiu “da necessidade de integrar esforços e compartilhar estratégias de combate ao crime organizado e de proteção das comunidades fronteiriças. A segurança nas regiões de fronteira não é apenas um desafio local, mas uma questão de interesse nacional. Precisamos unir forças para combater o tráfico de drogas, de pessoas e o avanço das organizações criminosas”, destacou.
Eyder é um dos promotores do evento, que acontecerá no Teatro Zulmira Canavarros, em Cuiabá, nos dias 17 e 18 de setembro e reunirá representantes do Judiciário, do Ministério Público, das forças de segurança, além de autoridades políticas do Brasil e do exterior. O deputado Elizeu Nascimento, anfitrião do congresso, agradeceu a parceria e ressaltou a importância da iniciativa. “Esse evento é histórico para Mato Grosso e para todo o país. Ter o deputado Eyder Brasil como co-idealizador reforça o compromisso de Rondônia e de nossa região na busca por soluções conjuntas”, afirmou.
BANCO DO POVO PARTICIPA DE ENCONTRO NACIONAL “ACREDITA SEBRAE”, VALORIZANDO OS PEQUENOS EMPREENDEDORES
Diretores do Banco do Povo (o presidente Manoel Serra e o Diretor Financeiro Aníbal Martins) e membros do comando da instituição, participaram do Encontro Nacional Acredita Sebrae, um espaço de troca de conhecimento e reflexão sobre o cenário econômico brasileiro e seus impactos diretos nos pequenos negócios. Durante o evento, foram apresentadas diversas modalidades de linhas de crédito já operacionalizadas em vários Estados, que vêm transformando a realidade de milhares de empreendedores em todo o país.
O presidente do Banco do Povo de Rondônia, Manoel Serra, destacou a importância do evento. “São milhões de brasileiros que, diariamente, despertam cedo com a missão de sustentar suas famílias e impulsionar a renda por meio das pequenas economias criativas e do empreendedorismo popular. É neste contexto que as instituições de apoio aos micros e pequenos se tornam fundamentais, no apoio para que o empreendedorismo tenha condições de se expandir a atender cada vez mais gente”.
Em Rondônia, a Acrecid/Banco do Povo, em parceria com o Governo do Estado e entidades representativas da sociedade civil organizada, vem avançando de forma significativa. “O trabalho tem gerado oportunidades reais, apoiando quem desenvolve pequenas atividades econômicas, fortalecendo a renda das famílias e criando milhares de empregos”, comemorou Serra.
PERGUNTINHA
Você acredita que a ameaça de aplicação de multas de até 10 milhões de reais, determinadas pela Prefeitura de Porto Velho para quem for flagrado fazendo queimadas, pode manter o nível de fumaça na região da Capital muito abaixo do que ocorreu no ano passado ou que não há temor da pesada infração, por parte dos irresponsáveis que lideram as queimadas?
