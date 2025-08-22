Maurício Carvalho pode dar “rasteira” em Marcos Rocha; o peso político de Cruz; e Malafaia desequilibrado

Publicada em 22/08/2025 às 08h52
A maldade é intrínseca ao ser humano?
CARO LEITOR, os acontecimentos da semana me levaram a fazer a seguinte pergunta: A maldade é intrínseca ao ser humano? Para ciências humanas, existem três conceitos tradicionais sobre a natureza humana. Por exemplo: Thomas Hobbes diz que o homem é mau por natureza. Jean-Jacques Rousseau disse que o homem é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe. John Locke acreditava que os seres humanos nascem como uma tábula rasa – uma folha de papel em branco – e que todo conhecimento e desenvolvimento são adquiridos por meio da experiência. Contudo, Dostoiévski entendeu a maldade humana como nenhum psicólogo moderno. A visão dele foi ampliada por pensadores como Carl Jung, Nietzsche, Schopenhauer e Jean-Paul Sartre. A literatura de Dostoiévski revela sobre a psicologia da maldade, ou seja, como o inconsciente humano molda atitudes destrutivas a si mesmo através das escolhas, quando somos induzidos a erros por inveja ou simples maldade do outro, do vício, da culpa, do sofrimento consciente e como repetimos padrões autodestrutivos consigo mesmo. Neste caso, por que ignoramos nosso lado sombrio? Para Jung, sombra refere-se ao lado obscuro da nossa psique, contendo desejos, instintos e aspectos que a consciência — representada pelo ego — rejeita, esconde ou reprimiu. Assim, precisamos nos debruçar sobre as obras de Dostoiévski para compreendermos conceitos de sombra psicológica, dualidade moral, sofrimento existencial, a natureza do mal e a compreensão profunda da alma humana.
Lentamente
O escritor russo Fiódor Dostoiévski escreve com uma faca. Ele corta lentamente como um seringueiro até que sangre a verdade. Ele escreve de uma maneira que não queria te curar, ele queria te acordar porque o mal que habita em você tem uma origem, tem raízes antigas, códigos profundos, ecos filosóficos e traumas culturais.
Provoca
Dostoiévski provoca-nos a perguntar por que já desejamos o mal, já nos alegramos com a queda alheia, já destruímos silenciosamente por dentro aquilo que invejávamos por fora. E tudo isso sem nem perceber. Mas por quê?
Fascina
O que há de tão falho ou tão genuíno em nossa psique que nos torna cúmplices do que mais tememos? Será o mal uma doença, uma defesa, um prazer secreto ou pior? Será ele uma necessidade? E por que isso nos atrai tanto? Por que histórias mais impactantes envolvendo traição, assassinato e conflito nos fascinam? Encontramos as respostas na literatura de Dostoiévski.
Abraçava
Por que sentimos fascínio pelo psicopata da ficção e desprezo por quem é apenas bom demais? Será que a bondade nos entedia porque sabemos que ela é frágil? Você já olhou nos olhos da sua própria sombra? Reconheceu sem julgamento, apenas com a frieza de quem sabe que ela sempre esteve ali? Essas são perguntas que psicólogos evitam, mas Dostoievski as abraçava.
Resposta
O mal, na leitura de Dostoievski, não é um distúrbio, é uma resposta existencial, uma reação natural ao peso insuportável de ser humano. Neste caso, requer uma leitura das obras de Jean-Paul Sartre para compreender que o mal não começa com um ato, não se inicia com uma faca na mão ou um grito de ódio, mas silenciosamente em algum canto escuro da alma.
Desequilibrado
Interessante é que podia vazar os áudios da Lava-jato, mas não pode vazar os áudios das investigações em curso contra os líderes da extrema-direita. Os gritos do pastor Silas Malafaia contra a Polícia Federal e os áudios vazados depois da apreensão do seu celular revelam um líder religioso desequilibrado emocionalmente.
Postura
No áudio enviado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), o pastor Silas Malafaia chama o deputado federal licenciado e antipatriota, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), de “babaca” e chegou a ameaçar “arrebentar” o parlamentar filho de Bolsonaro. Os áudios vazados trazem ao menos 9 xingamentos. Daí eu pergunto: Essa é a postura de um líder religioso?
Armadilhas
Armadilhas políticas existem no sentido de rifar uma candidatura, bem como de um pré-candidato levar uma rasteira dentro do próprio partido. Exemplos existem em diversas escalas, a exemplo da escala nacional com Itamar Franco quando foi rifado no MDB para não disputar a presidência da República nas eleições de 1998. Além dele, João Dória e Eduardo Leite no PSDB nas eleições de 2022.
Cortado
Armadilhas políticas no âmbito estadual aconteceram com o ex-deputado Maurão de Carvalho (MDB-Porto Velho), ele foi impedido pelo PP de disputar o governo nas eleições de 2014. O ex-deputado federal Carlos Magno teve a candidatura de deputado estadual rifada no Podemos nas eleições de 2022. Já o advogado Guilherme Erse, levou uma rasteira e foi cortado na convenção partidária do PTB para disputar o mandato de vereador nas eleições de 2004.
Rasteira
Falando em rasteira, o governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) deverá levar uma rasteira lá na frente pela cúpula partidária da federação União Progressista – UP. Por que existe essa hipótese? Porque existe o interesse do deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil-Porto Velho) de se manter na Câmara dos Deputados e eleger a irmã, a ex-deputada federal Mariana Carvalho (União Brasil-Porto), ao Senado.
Pesquisa
O que pode acontecer? Depois que o governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) se descompatibilizar do cargo, será apresentada uma pesquisa à cúpula nacional da federação União Progressista – UP, com Rocha em desvantagem na corrida ao Senado em relação a Mariana Carvalho (União Brasil-Porto). Neste caso, Mariana aparecerá na pesquisa como candidata mais viável, competitiva e com o argumento de melhor estrutura financeira.
Frustrando
Por conseguinte, a cúpula nacional da federação União Progressista – UP, vai dizer para Marcos Rocha: “As pesquisas indicam que sua candidatura ao Senado não é viável para o partido por não ser competitiva, portanto, o senhor só tem vaga para disputar para deputado federal”. Frustrando Rocha de disputar o Senado e a primeira-dama Luana Rocha o mandato de deputada federal.
Hospital
Falando em Rocha, chegou ontem na Assembleia Legislativa o projeto de lei autorizando a construção ou compra do hospital para abrigar o HEURO de Porto Velho no sentido de desafogar o Hospital João Paulo II. Contudo, durante a leitura do projeto na sessão extraordinária, o deputado Luizinho Goebel (Podemos-Vilhena) pediu vistas.
Jabutis
Segundo o deputado Luizinho Goebel (Podemos-Vilhena), existem três jabutis no projeto do FUNHEURO na ordem de R$ 67 milhões para justificar o pedido de vistas. Primeiro, o jabuti da construção; segundo, o jabuti da compra; terceiro, a terceirização da nova unidade hospitalar já licitada pela SUPEL sem existir o objeto, ou seja, a construção ou compra do hospital.
Explicar
Em ligação ao vivo durante a sessão extraordinária da Assembleia Legislativa, o secretário de Saúde, Coronel Jeferson Rocha, bem como o secretário-chefe da Casa Civil, Elias Resende, se comprometeram a comparecer na Sessão Plenária da próxima quinta-feira (28) para explicar aos deputados o projeto de lei do FUNHEURO e os supostos jabutis nele contidos.
Refaz
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos-Porto Velho) comemorou a aprovação do REFAZ na sessão extraordinária ontem (21) na Ale-RO. A Lei do REFAZ é um programa de parcelamento de dívidas tributárias de ICMS e contou com indicação parlamentar e o trabalho do deputado Alan junto à Casa Civil, SEPOG e SEFIN do Governo de Rondônia para envio do prejeto a Casa de Leis.
Peso
Não se pode desprezar o peso político do deputado estadual Marcelo Cruz (PRTB). Ele, como presidente estadual do nanico PRTB, formou uma nominata de pré-candidatos a deputado estadual que pode ultrapassar 100 mil votos nas urnas nas eleições do próximo ano. Em face disso, repetirá a proeza de eleger três deputados estaduais no partido que preside, a exemplo do Patriota nas eleições de 2022.
Limpa
O programa Cidade Limpa, implantado na gestão do prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho), já recolheu mais de 76 mil toneladas de lixo. A novidade agora é que os dados da limpeza urbana podem ser acompanhados diariamente pela população através de um painel interativo criado pela Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa (SMTI).
Sofia
A vereadora Sofia Andrade (PL-Porto Velho) teve mais um de seus projetos sancionados pelo prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho). A nova lei regulamenta a comercialização, o armazenamento e o transporte de cobre e outros materiais metálicos, criando regras rígidas para coibir furtos, roubos e receptação desses itens. Neste caso, a medida surge em resposta ao aumento alarmante de crimes envolvendo fios de energia, cabos de telefonia, tampas de bueiro e até equipamentos de escolas e unidades de saúde.
Sério
Falando sério, aprendi cedo na adolescência com o filósofo Jean-Jacques Rousseau que o homem, por natureza, é puro e movido por "amor de si" e "piedade", mas a vida em sociedade e a razão, ao reprimir suas inclinações naturais, o desviam desse estado, levando à corrupção, ao egoísmo e à desigualdade.
