Leo Lins faz piada sobre denúncia de estupro de Juliana Oliveira durante show

O humorista Leo Lins voltou a fazer piadas com temas sensíveis e gerou polêmica ao mencionar a denúncia de estupro feita por Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do programa The Noite, contra o apresentador Otávio Mesquita. Com informações do site Bnews
Em um vídeo compartilhado nesta terça-feira (12), Lins aparece em um de seus shows interagindo com a plateia. Após um participante dizer que conseguia mexer a clavícula e pedir para tirar a camisa, o comediante disparou: “Bom, você não me acusando de assédio igual a Juliana, tá bom. Vai lá.”
A declaração reacendeu críticas ao humorista, que já é conhecido por explorar assuntos polêmicos e de forte repercussão em suas apresentações.
Leo Lins faz piada em show citando Juliana Oliveira, ex-assistente do The Noite que acusa Otávio Mesquita de estupro ocorrido em 2016. pic.twitter.com/CDRe4iONHe— Notas e fofocas (@notasefofocas) August 12, 2025
