Leo Lins faz piada sobre denúncia de estupro de Juliana Oliveira durante show
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 13/08/2025 às 10h45
O humorista Leo Lins voltou a fazer piadas com temas sensíveis e gerou polêmica ao mencionar a denúncia de estupro feita por Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do programa The Noite, contra o apresentador Otávio Mesquita. Com informações do site Bnews

Em um vídeo compartilhado nesta terça-feira (12), Lins aparece em um de seus shows interagindo com a plateia. Após um participante dizer que conseguia mexer a clavícula e pedir para tirar a camisa, o comediante disparou: “Bom, você não me acusando de assédio igual a Juliana, tá bom. Vai lá.”

A declaração reacendeu críticas ao humorista, que já é conhecido por explorar assuntos polêmicos e de forte repercussão em suas apresentações.

 

