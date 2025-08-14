Kaique “Gago” do CDMI assume liderança da artilharia na 4ª Copa da Liga Regional

Publicada em 14/08/2025 às 14h10
O início da 4ª Copa da Liga Regional já tem um destaque claro: Kaique, mais conhecido como “Gago”, atacante do Centro de Disciplina e Missões (CDMI). Com cinco gols anotados nas primeiras rodadas, o jovem assumiu a liderança da artilharia da competição e vem chamando a atenção pelo faro de gol apurado.
Desde a estreia, Kaique tem mostrado presença constante na área e frieza nas finalizações. Sua performance tem sido determinante para o bom desempenho do CDMI, que segue firme na busca pela classificação para as fases decisivas do torneio.
A 4ª Copa da Liga Regional reúne equipes de diferentes cidades de Rondônia e é considerada uma das competições mais aguardadas do calendário esportivo local. O campeonato foi aberto com um clássico entre Cacoal e Pimenta Bueno, atraindo torcedores e movimentando o cenário esportivo da região. Além do aspecto competitivo, o torneio também serve como vitrine para jovens talentos, como é o caso de Kaique, que vem aproveitando a oportunidade para mostrar seu futebol.
Com ainda várias rodadas pela frente, a expectativa é de que a disputa pela artilharia continue acirrada. No entanto, se mantiver o ritmo, o “Gago” pode escrever seu nome na história do torneio como um dos grandes goleadores.
