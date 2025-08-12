Jojo Todynho exibe shape após perda de 85 kg e divide opiniões: “Com cirurgia é fácil”

Publicada em 12/08/2025 às 11h06
A cantora e influenciadora Jojo Todynho, 28, voltou a movimentar as redes sociais nesta terça-feira (12) ao mostrar o resultado da perda de 85 kg após a cirurgia bariátrica. Usando top e legging marrons, ela incentivou os seguidores a manterem uma rotina de exercícios. Com informações do O Dia.
"Gostosa anda com gostosa. Sorte de quem é, azar de quem não gosta. Então já chama a tua amiga: 'Bora treinar'", disse a campeã da 12ª edição de A Fazenda (Record), reforçando que treinar ajuda a manter o corpo em forma para o verão.
A publicação gerou reações divididas. Críticos atribuíram a transformação de Jojo exclusivamente aos recursos financeiros e ao procedimento cirúrgico. “Com cirurgia e redução de estômago é muito fácil”, comentou uma internauta.
Outros saíram em defesa da artista, destacando determinação e disciplina. “Pode ter dinheiro, mas sem força de vontade não adianta nada. Ela mostrou que é possível mudar com foco e dedicação”, escreveu uma seguidora.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!