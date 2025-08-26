Jogos internos do Campus Ji-Paraná trabalham diferentes dimensões da formação estudantil

Publicada em 26/08/2025 às 10h35
Os Jogos Internos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ji-Paraná, estão movimentando o cenário esportivo estudantil, reunindo alunos do ensino médio integrado ao técnico e da graduação, com até 19 anos de idade, em diversas modalidades. O torneio iniciou em 12 de agosto, com calendário de competições que prossegue até o dia 24/10.
No Xadrez, são 15 competidores, sendo 5 meninas e 10 meninos. O Vôlei de Praia atraiu 16 equipes, 10 masculinas e 6 femininas. O Tênis de Mesa terá 24 atletas, enquanto o Atletismo contará com cerca de 70 participantes, divididos em provas de velocidade, salto em distância e arremessos. Já no Voleibol de quadra, 17 equipes se inscreveram: 10 masculinas e 7 femininas.
Outras modalidades coletivas que também prometem grandes disputas: o Futsal tem 12 equipes (9 masculinas e 3 femininas), o Handebol conta com equilíbrio entre os gêneros (4 equipes masculinas e 4 femininas) e o Basquetebol soma 7 equipes (5 masculinas e 2 femininas). Além dos esportes tradicionais, os Jogos também incluem competições de Dança, com duas equipes inscritas, e os Jogos Eletrônicos, que atraíram mais de 20 estudantes.
Esta edição dos Jogos Internos é coordenada pelos Professores de Educação Física: Juliano Viliam Cenci, Edivan Carlos da Cunha e Fabrício Ferreira. Eles contam com a colaboração de servidores e estudantes do Campus Ji-Paraná, que auxiliam na arbitragem, ornamentação, avaliação da torcida e tabela de jogos.
Segundo os docentes, o objetivo dos Jogos Internos do IFRO Campus Ji-Paraná é oportunizar a prática esportiva em diferentes modalidades, isso representa uma oportunidade única para que os estudantes aprendam a lidar de forma construtiva com diferentes emoções — como frustração, euforia, raiva e determinação —, transformando-as em experiências de crescimento pessoal e coletivo. “Entendemos que o esporte torna-se um instrumento essencial de formação cidadã, contribuindo para o desenvolvimento integral de cada participante. Além disso, é uma oportunidade para identificar talentos e formar equipes para representar a instituição em eventos escolares”, afirma o Professor Juliano.
