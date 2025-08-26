Jogos Intermunicipais de Rondônia 2025 estão previstos para o mês de outubro, em Ji-Paraná

Publicada em 26/08/2025 às 14h20
A fase final dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) 2025 já tem data marcada, será realizada entre os dias 9 e 22 de outubro, em Ji-Paraná. Reconhecido como o maior evento esportivo do estado, o JIR reunirá atletas de diversos municípios em uma verdadeira celebração do esporte rondoniense. A competição é promovida pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel).
A decisão para o novo calendário foi tomada em alinhamento com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Ji-Paraná, buscando oferecer as melhores condições de estrutura e logística para atletas, dirigentes e equipes técnicas. O novo calendário reforça o compromisso da organização em proporcionar uma experiência marcante e segura para todos os participantes.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha é importante garantir que as competições ocorram em ambientes saudáveis e seguros, reforçando o comprometimento da equipe organizadora com o evento. “Assim podemos proporcionar uma experiência marcante e segura para todos durante os jogos”.
De acordo com o secretário da Sejucel, Paulo Higo, o objetivo central é garantir que cada competição ocorra em elevado nível, valorizando o esporte local e promovendo a integração entre os municípios. “A nova programação foi definida em conjunto com a comissão organizadora e leva em consideração a disponibilidade de instalações esportivas e demais recursos necessários para receber um evento dessa dimensão”.
Para o coordenador de esportes, Cássio Reis, a mudança no calendário assegura melhorias. “Estamos trabalhando para que os Jogos Intermunicipais de Rondônia sejam um marco em 2025. A mudança no calendário permitirá que todos os detalhes sejam ajustados com ainda mais cuidado, garantindo qualidade e o bem-estar dos atletas e do público”.
Com expectativa crescente, a fase final do JIR promete reunir milhares de pessoas em Ji-Paraná, movimentando a economia local e reforçando o espírito esportivo que é tradição no estado. Informações adicionais e atualizações sobre as competições serão divulgadas nos canais oficiais do governo do estado.
Fotos: Ésio Mendes
Comentários
Seja o primeiro a comentar!