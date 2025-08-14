Jaru conquista mais uma medalha de ouro no JOER e garante vaga nos Jogos da Juventude em Brasília

Publicada em 14/08/2025 às 08h49
O atleta Deivid Ezaque da Escola Olga Dellaia de Jaru, bateu índice no Atletismo na modalidade de Arremesso de Peso que era 12.40. Ele ultrapassou a marca dos 13 metros, fazendo 13.05 metros e conquistou mais uma vaga nos Jogos da Juventude que acontecerá no mês de setembro em Brasília/DF.
A equipe de Atletismo da Regional Noroeste foi comandada pelos professores/técnicos Uelton Salomão e Betânia Rafael, que acompanharam os alunos entre os dias 09 a 12 de agosto, no Estádio Biancão, onde aconteceu a competição de Atletismo em Ji-Paraná, nos Jogos Escolares de Rondônia (JOER), na categoria Juvenil (de 14 a 17 anos).
Os campeões de cada categoria irão representar o Estado de Rondônia nos Jogos da Juventude em Brasília/DF.
Outros medalhistas foram: Eduardo Pereira, aluno da Escola Olga Dellaia em Jaru no Salto Triplo com medalha de prata; Ester Quaresma, da Escola Olga Dellaia, que faturou bronze no Salto Triplo. O Revezamento de Jaru Feminino 4×100 ganhou medalha de bronze com as atletas Elaine Santos, Mariana Leite, Isis Lopes, Emilly Almeida. Também no Arremesso de Peso: Emilly Almeida da Escola Costa Junior conquistou o bronze, perfazendo um total de 5 medalhas no Atletismo.
O professor Uelton Salomão, treinador do Deivid Ezaque, disse que o atleta é muito dedicado e vem melhorando sua marca a cada competição que vem disputando e com certeza estará buscando a classificação para o Mundial Escolar.
A WS Associação de Jaru estará buscando apoio nas empresas para confecção dos novos uniformes e para o atleta melhorar sua alimentação e material de treinamento.
Agradecimentos especiais aos pais, atletas, delegação noroeste e a secretaria da Semecelt de Jaru, Maria Cleunice na liberação do professor Uelton Salomão para acompanhar a Delegação de Atletismo de Jaru.
