Inauguração da unidade do Tudo Aqui em Cacoal será realizada pelo governo nesta sexta-feira (29)

A instalação de uma unidade do Tudo Aqui pelo governo de Rondônia, nesta sexta-feira (29) em Cacoal, vai ampliar a presença do programa Tudo Aqui no estado, garantindo mais cidadania e acesso rápido aos serviços públicos. A iniciativa da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp) vai facilitar a vida dos cidadãos da Região Central, reunindo em um só espaço atendimentos que antes exigiam deslocamentos longos ou burocracias em diferentes órgãos.
Entre os serviços ofertados estão emissão de documentos pessoais, atendimentos relacionados ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), Sistema Nacional de Emprego (Sine), Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-RO), Junta Comercial do Estado de Rondônia (Jucer), Superintendência de Polícia Técnico-Científica (Politec) e outros órgãos parceiros. Para estruturar a unidade, o governo de Rondônia investiu em modernização tecnológica, equipamentos e capacitação de servidores, reforçando o compromisso com a eficiência e a melhoria da qualidade do atendimento à população.
Diversos serviços serão oferecidos na nova unidade do Tudo Aqui em Cacoal
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a interiorização do programa é fundamental e reforça o trabalho desenvolvido pelo governo para modernizar a gestão pública e tornar Rondônia cada vez mais inclusiva e eficiente. “Estamos investindo em serviços que impactam diretamente a vida das pessoas. Com o Tudo Aqui em Cacoal, o cidadão ganha tempo, comodidade e mais dignidade. A iniciativa amplia o acesso à serviços essenciais, fortalecendo a cidadania”, ressaltou.
Segundo a superintendente da Sugesp, Semáyra Gomes do Nascimento, a iniciativa é um marco para o fortalecimento da cidadania. “Nosso objetivo é aproximar o estado do cidadão, garantindo que todos tenham acesso facilitado a serviços essenciais”, salientou.
DESCENTRALIZAÇÃO
Com a nova unidade, o governo de Rondônia avança na descentralização de serviços, ampliando a rede de atendimento e fortalecendo a política de inclusão social, sempre pautada em investimentos estratégicos e voltados às reais necessidades da população.
