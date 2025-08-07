Governo de Rondônia reforça compromisso ambiental na III Conferência de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, em São Paulo

Publicada em 07/08/2025 às 16h20
Com o objetivo de compartilhar experiências e fortalecer estratégias na área ambiental, o governo de Rondônia está participando da III Conferência de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, realizada entre os dias 4 e 7 de agosto, em São Paulo. Representado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), através da Coordenadoria de Licenciamento e Monitoramento Ambiental (Colmam), em parceria com o Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), a participação no evento busca destacar os avanços, desafios e soluções aplicadas no estado para a gestão de áreas contaminadas por mineração e reabilitação dos lixões desativados.
Durante a Conferência, a Sedam destacou a experiência de Rondônia na reabilitação de lixões desativados, utilizando tecnologias como geofísica integrada, geoquímica e analises mais precisas da subsolo. A abordagem multidisciplinar inclui metodologias como tomografia elétrica, radar de penetração no solo (GPR) e eletromagnetometria, permitindo o mapeamento preciso de áreas contaminadas e definição de medidas eficazes de remediação. O trabalho técnico desenvolvido conferiu ao estado reconhecimento nacional, com participação na Rede Interestadual de Áreas Contaminadas, colocando Rondônia como referência na Região Norte. A Sedam também apresentou alternativas sustentáveis, como o uso de extratos vegetais, entre eles o pau-de-balsa, que demonstram eficácia similar ao mercúrio na separação do ouro.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a atuação conjunta entre as instituições fortalece a construção de soluções técnicas e jurídicas que garantam a preservação dos recursos naturais. “A participação do governo do estado na conferência impulsiona o desenvolvimento de políticas públicas ambientais mais eficazes, pautadas em dados, tecnologia e compromisso com as futuras gerações. A atuação da equipe rondoniense demonstra que, com rigor técnico, cooperação institucional e engajamento social, é possível enfrentar os passivos ambientais da Amazônia e promover uma gestão sustentável, integrada e transformadora”, ressaltou.
ALTERNATIVAS SUSTENTÁVEIS
Presente na conferência, a analista Ambiental da Sedam, Caroline Reis, destacou os desafios de Rondônia na gestão de áreas contaminadas. “A gestão estadual tem atuado sempre buscando alternativas sustentáveis cientificamente comprovadas, soluções integradas, como o uso da geofísica ambiental, além de estudos técnicos qualificados e multidisciplinares, essenciais para embasar ações eficazes. A entrada de Rondônia na Rede Interestadual de Áreas Contaminadas reforça nossa capacidade institucional e o compromisso com uma governança ambiental baseada em dados e responsabilidade”, enfatizou.
De acordo com o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, a participação na conferência é uma oportunidade estratégica de atualização e fortalecimento das competências técnicas da pasta. “Esta é uma oportunidade valiosa para trocar experiências, acessar novos conhecimentos e alinhar nossas ações com as melhores práticas sustentáveis em nível nacional e internacional. O evento também demonstra a elevada qualificação técnica dos nossos colaboradores e a importância do papel que desempenham em suas funções”, salientou.
A integração de Rondônia à Rede marca um avanço importante para o estado
Segundo o coordenador da Colmam, Rodrigo Queiroz Papafanurakis, a presença de técnicos da Sedam na conferência garante a apresentação dos métodos utilizados no tratamento de áreas contaminadas no estado. “Essa contribuição fortalece as ações institucionais de licenciamento, fiscalização, controle de passivos ambientais e responsabilização legal, alinhando-se às melhores práticas nacionais e internacionais. Tudo isso evidencia a necessidade de documentos técnicos bem elaborados, produzidos por equipes multidisciplinares, que sirvam de base sólida para os processos administrativos do órgão”, frisou.
GOVERNANÇA AMBIENTAL
As apresentações também abordaram a aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), reforçando a necessidade da regionalização de aterros sanitários, da inclusão socioprodutiva de catadores, na transformação de passivos em ativos socioambientais e fortalecimento da fiscalização ambiental.
A integração de Rondônia à Rede Interestadual de Áreas Contaminadas marca um avanço importante para o estado, destacando a competência técnica local e fortalecendo seu protagonismo no cenário nacional.
