Governo dá início a fase estadual paralímpica dos Jogos Escolares 2025 em Porto Velho

Publicada em 21/08/2025 às 11h41
A fase estadual paralímpica dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) 2025 foi aberta na quarta-feira (20), na Escola Santa Marcelina, em Porto Velho. O evento, promovido pelo governo de Rondônia marca o início das competições que reúnem estudantes de diversas cidades e coincide com a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, celebrada de 21 a 28 de agosto. A cerimônia contou com a entrada das delegações de todas as regionais do estado, apresentações culturais, juramentos dos atletas, técnicos e árbitros, além do acendimento da pira olímpica.
Os vencedores da fase estadual irão representar Rondônia nas Paralimpíadas Escolares em São Paulo, em novembro. A cerimônia também foi marcada pela assinatura do termo de cooperação entre a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e o Comitê Paralímpico Brasileiro, voltado à formação de profissionais e estudantes no programa Educação Paralímpica.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância do esporte escolar como instrumento de transformação. “Estamos trabalhando para incentivar a juventude rondoniense a trilhar um caminho de superação e oportunidades. O Joer não é apenas uma competição, é um espaço de valorização do talento e de inclusão, que fortalece a rede de ensino e inspira milhares de estudantes.”
A secretária de Estado da Educação, Ana Pacini, frisou o compromisso do governo com a formação integral dos alunos. “O esporte tem sido um canal de descoberta de talentos e de desenvolvimento humano. A cada edição do Joer, vemos jovens que crescem em autoestima, aprendem valores e se preparam para o futuro. Essa fase paralímpica reforça o comprometimento com a inclusão e com a educação de qualidade.”
Entre os jovens participantes, o estudante Jorge Luis de Souza, 16 anos, da Escola General Osório, tricampeão brasileiro dos 100 metros rasos, destacou o orgulho de representar Rondônia. “Cada medalha carrega muito treino e dedicação. Estar aqui é uma chance de mostrar que o esporte abre portas e nos ensina a nunca desistir.”
Já Paulo Arthur, de 14 anos, estudante da Escola Ricardo Catanhede, de Ariquemes, e atleta do tênis de mesa, reforçou o impacto do incentivo. “É uma oportunidade única de viver o esporte e aprender com cada partida. A gente se sente valorizado e motivado a sonhar mais alto”, disse.
JOER
Os Jogos Escolares de Rondônia são realizados anualmente e se consolidaram como o maior evento esportivo estudantil do estado e da Região Norte, reunindo milhares de atletas em diferentes modalidades. Além da valorização do talento esportivo, o Joer cumpre o papel de fortalecer a educação, estimular a convivência saudável e preparar os estudantes para competições nacionais.
