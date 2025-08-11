Gilberto Gil sobre morte de Preta Gil: “Tivemos tempo de nos acostumar com a ideia”

Publicada em 11/08/2025 às 14h47
O cantor Gilberto Gil, 83 anos, emocionou o público ao falar, no programa Fantástico da TV Globo, sobre a morte da filha Preta Gil, ocorrida em 20 de julho após mais de dois anos de luta contra o câncer. Com informações do site CNN Brasil
Durante a entrevista, o artista relembrou também a perda do primogênito, Pedro Gadelha Gil Moreira, morto aos 19 anos em um acidente de carro. “Quando eu perdi meu outro filho lá atrás, me queixei de que era esquisito a gente enterrar os filhos. Com a Preta, a gente teve tempo de, de uma certa forma, irmos nos acostumando com a ideia”, disse. “O diagnóstico foi, logo de início, muito duro. As possibilidades dela se curar eram pequenas.”
Gil afirmou que a ausência da cantora ainda é sentida de forma intensa pela família. “Nós estamos naturalmente tristes. Preta era muito cheia de vida, muito intensa no sentido afetivo. Ao mesmo tempo, ela já vinha com um sofrimento prolongado, de três anos, quase.”
O músico revelou que ainda não foi decidido o destino das cinzas da filha. Segundo ele, entre os pedidos de Preta estavam a cremação e a distribuição das cinzas entre familiares e amigos. “Tem gente que quer usar as cinzas dela para fazer uma joia, outros querem ter um tiquinho em casa, ou jogar um pouco no jardim, na beira do mar da casa lá da Bahia”, contou.
