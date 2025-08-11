Fiuk surpreende com homenagem no Dia dos Pais, mas não para Fábio Jr.

Publicada em 11/08/2025 às 15h05
O cantor Fiuk chamou atenção nas redes sociais ao publicar, no último domingo (10), uma homenagem de Dia dos Pais não para Fábio Jr., seu pai, mas para sua guitarra. A postagem foi feita em parceria com uma empresa de aplicativo de viagens de ônibus e gerou reações diversas entre os seguidores. Com informações do site BNews
Nos comentários, parte do público levou a situação com humor. “Não acredito que caí na pegadinha, achei que era para o seu pai”, escreveu um internauta. Outros, porém, interpretaram a escolha como um sinal de distanciamento entre pai e filho e sugeriram que o cantor buscasse reconciliação “enquanto ainda há tempo”.
A relação entre Fiuk e Fábio Jr. já foi tema de declarações públicas. Em março deste ano, Fiuk afirmou sentir falta de apoio emocional do pai e disse ter se sentido “invisível” em momentos importantes da carreira. No Dia dos Pais de 2024, também usou as redes para lamentar a ausência de Fábio Jr., dizendo que isso lhe causou dor ao longo da vida.
