Fim da primeira rodada do segundo; Oitavas da Libertadores; Tabelinha Rondoniense

Fim da primeira rodada do segundo turno do Brasileirão Betano. Oitavas de final da Libertadores e Sulamericana pegando fogo. Tabelinha Rondoniense: Futebol amador, futebol americano, Jiu-Jitsu e Joer paralímpico.
Paulistas tropeçam na 20ª rodada do Brasileirão. Vasco atropela Santos e Flamengo dispara na liderança. Mirassol segura o Cruzeiro e mantém invencibilidade no Maião. Pela Libertadores: São Paulo avança nos pênaltis, mas Fortaleza dá adeus à Libertadores. Hoje: Noite de decisão com duelo brasileiro. Sulamericana: Fluminense avança e Fábio faz história
Brasileirão - A rodada foi dura para os paulistas. O Corinthians perdeu por 2 a 1 para o Bahia na Neo Química Arena, em jogo cheio de polêmicas. O Red Bull Bragantino caiu diante do Ceará por 1 a 0, mesmo dominando na posse de bola. Já o São Paulo, com time alternativo, buscou reação contra o Sport e empatou em 2 a 2 fora de casa. Mesmo sem vitórias, os três seguem na briga por seus objetivos no Brasileirão.
Domingo de visitantes implacáveis. No MorumBis, o Vasco aplicou uma goleada histórica de 6 a 0 no Santos, resultado que custou o cargo do técnico Cléber Xavier e deixou Neymar suspenso. No Beira-Rio, o Flamengo bateu o Internacional por 3 a 1 e abriu seis pontos de vantagem na liderança. O Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0 e assumiu a vice-liderança, enquanto o Grêmio se reabilitou ao virar sobre o Atlético-MG por 3 a 1.
O Mirassol empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro na segunda-feira (18) e manteve a invencibilidade em casa no Brasileirão. A Raposa abriu o placar cedo, mas Negueba, com um belo chute, garantiu a reação do Leão, que chegou aos 29 pontos e segue no G-6. Após o jogo, o técnico Rafael Guanaes elogiou a maturidade da equipe, mas destacou falhas no início e reclamou da arbitragem. O próximo desafio será contra o Fortaleza, fora de casa.
Libertadores - O São Paulo garantiu vaga nas quartas da Libertadores em noite emocionante no MorumBis. Após empate em 1 a 1 no tempo normal, o Tricolor venceu nos pênaltis por 4 a 3, com Cédric convertendo a última cobrança. Já o Fortaleza não teve a mesma sorte: perdeu por 2 a 0 para o Vélez e se despediu do torneio. O Racing também avançou, eliminando o Peñarol por 3 a 1 em Buenos Aires.
A quarta-feira promete fortes emoções na Libertadores. O Estudiantes recebe o Cerro Porteño às 18h, em La Plata, com vantagem, após vencer por 1 a 0 no Paraguai. Já às 20h30, no Beira-Rio, Internacional e Flamengo fazem o grande duelo brasileiro das oitavas. O Rubro-Negro venceu a ida por 1 a 0 e chega em alta, enquanto o Colorado precisa de dois gols de diferença para avançar.
Sulamericana - O Fluminense garantiu vaga nas quartas da Sulamericana ao bater o América de Cali por 2 a 1, fechando 4 a 1 no agregado. A noite no Maracanã foi ainda mais histórica: o goleiro Fábio, aos 44 anos, tornou-se o jogador com mais partidas oficiais no futebol mundial, chegando a 1.391 jogos. Além do Tricolor, Once Caldas e Independiente del Valle também avançaram.
Tabelinha Rondoniense
Joer Paralímpico movimenta Porto Velho. Miners estreia com goleada na Super Liga Nacional. Circuito Rondoniense de Jiu-Jitsu agita Ji-Paraná. Copa Madeirão: quartas de finais prometem emoções no futebol de várzea. Joer - De 20 a 25 de agosto, Porto Velho recebe a fase estadual paralímpica dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) 2025. A competição reúne 339 participantes, sendo 204 paratletas, em modalidades como atletismo, natação, bocha e tênis de mesa. A abertura oficial acontece nesta quarta (20), às 19h, na Escola Santa Marcelina. Representantes de municípios de todo o Estado marcam presença no evento inclusivo.
Futebol americano - O Miners Sports começou a temporada da Super Liga Nacional de Futebol Americano com vitória maiúscula. Jogando no Estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, o time venceu o São Raimundo Cavaliers-AM por 31 a 0. Reforçado com atletas e comissão estrangeira, o Miners mostra que vem forte para brigar em alto nível na competição.
Jiu-Jitsu - Ji-Paraná recebeu nos dias 16 e 17 a 2ª Etapa do Circuito Rondoniense de Jiu-Jitsu. O evento reuniu cerca de 660 atletas, de 4 a 60 anos, disputando em mais de 20 categorias no Ginásio Gerivaldão. A competição contou com participantes de várias cidades de Rondônia e do Amazonas. Ainda em 2025, o circuito terá mais cinco etapas, com a próxima marcada para Porto Velho.
Madeirão - A Copa Madeirão de Futebol de Várzea chega às quartas de finais, com quatro jogos que prometem agitar as noites de Porto Velho. Com 70 times no início, a competição oferece R$ 10 mil ao campeão e R$ 5 mil ao vice, além de prêmios individuais. A fase mata-mata teve início na terça-feira (19) no Campo do 13, com confrontos como Embratel FC x Real São Sebastião e VIP FC x Galacticos.
