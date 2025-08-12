FFER Indica médica de Rondônia para participar de seminário da CBF sobre emergências cardiológicas no esporte

Publicada em 12/08/2025 às 09h00
A CBF, em seu programa de Educação Médica Continuada, numa parceria com a CBF Academy -IDP, promover, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, encontro inédito, a nível mundial, com médicos do futebol em São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro. O evento abrangerá importantes informações teóricas além da qualificação prática para reconhecimento e atuação em casos de emergências de origem cardiológica, a chamada morte súbita, em eventos esportivos, notadamente no esporte mais praticado e assistido no mundo que é o futebol.
São aguardados 105 médicos nos três locais de atividade, entre eles a médica Inaiá Felix que atua no futebol profissional com a equipe do Sport Genus, "eu recebo o convite com muita alegria e vejo como uma grande oportunidade profissional, emergências cardiovasculares não só no futebol em qualquer outra área ela é essencial do modo de prevenção principalmente para atletas, então tem um trabalho que deve ser feito pra prevenir e caso aconteça a gente tem que estar preparado" frisou a doutora Inaiá.
Participam do evento profissionais que trabalham em clubes das Séries A, B, C e A1 do Campeonato Brasileiro e nas 27 federações filiadas à CBF, o presidente da FFER disse que a doutora Inaiá vai ao evento representar o futebol de Rondônia, a Federação e o Sport Genus, "quando eu recebi a notícia pra indicar um profissional pra participar do seminário, não perdi a oportunidade e indiquei a doutora Inaiá, ela vai ao Rio de Janeiro representando o nosso futebol a federação e o Genus e vai trazer bastante conhecimento ao futebol de Rondônia, é importante que todos estejam aptos a participar e que possamos evitar maiores consequências", frisou Heitor Costa.
Além dos médicos dos clubes, participam também profissionais que servem às seleções de base da CBF. Eles estarão divididos em três grupos de 35 médicos, de 8h às 17h desta terça feira, dia 12 de agosto, o encontro será no Centro de Treinamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia , no Rio de Janeiro.
