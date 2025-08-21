Federação PP-UB deverá dividir a parceria em Rondônia, governador Rocha e irmãos Gonçalves farão campanha unidos? CCJ do Senado aprova voto impresso

Publicada em 21/08/2025 às 14h00
PP/União – A federalização do PP e União Brasil em nível nacional deverá ocorrer em breve. A parceria entre os dois partidos certamente trará problemas em Rondônia e teremos muita discussão sobre o assunto. O líder maior do partido é o governador Marcos Rocha, que está no segundo mandato seguido. Ele é pré-candidato ao Senado nas eleições de outubro do próximo ano, mesmo caminho a ser seguido pela presidente regional do PP, deputada federal Sílvia Cristina. Das três cadeiras de Rondônia no Senado, duas estarão em disputa, a de Confúcio Moura e de Marcos Rogério, presidentes regionais do MDB e PL, respectivamente. Confúcio, que já foi prefeito de Ariquemes em mais de um mandato, governador (dois mandatos seguidos), deputado federal e agora senador, tem projeto mais ousado para 2026, inclusive, parceria com o PT, de o presidente Lula da Silva. Dois candidatos da futura federação (PP/UB), Sílvia Cristina e Rocha para ocupar as duas vagas seria muita pretensão. Geralmente se elege um de cada seguimento, o mais forte. Eleger ambos tem que se reconhecer é uma tarefa hercúlea.
PP/União II – Mas vamos em frente. O presidente regional do União em Rondônia é o ex-chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves, que foi exonerado pelo governador Rocha no início do ano. O vice-governador, Sérgio Gonçalves é irmão de Júnior e já foi declarado pelo presidente nacional do partido Antônio Rueda, como pré-candidato a governador em 2026. Certamente não apoiará Rocha, caso o governador permaneça no União. Provavelmente, somente Sílvia Cristina terá apoio de Sérgio que terá a “máquina” governamental na mão, que o irmão (Júnior) sabe usar muito bem.. Outra situação delicada. Marcos Rogério é o líder maior do PL em Rondônia e, apesar de as dificuldades no segmento, já demonstrou que é bom de voto, além de usar muito bem a mídia, o microfone principalmente. Seu caminho mais curto para continuar com mandato seria a reeleição, não uma disputa pelo Governo do Estado, como em 2022, quando chegou ao segundo turno favorito e foi derrotado por Marcos Rocha, que se reelegeu. O União também tem o deputado federal Fernando Máximo, o mais bem votado 2022 (85.596 votos), que aparece liderando a maioria de as pesquisas e enquetes realizadas pelo Estado nas últimas semanas, que pretende disputar a sucessão estadual. Esse imbróglio certamente dará muito pano pra manga...
Voto – Esta semana a Comissão de Comissão e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, dentre outras matérias não menos importante, a relacionada ao processo eleitoral. Foi aprovado o Projeto de Lei 112/2021, criando um novo Código Eleitoral com cerca de 900 artigos. Dentre eles três chamam mais a atenção como a instituição do voto impresso. Também foi mantida a obrigatoriedade de 30% das candidaturas de cada partido serem mulheres, mantendo a legislação eleitoral atual. Caso transformado em Lei, o projeto também fixa cota de 20% para mulheres na Câmara de Deputados Federal, Estaduais e de vereadores. Ainda com relação as mulheres, cai a obrigatoriedade da cota de 30% para candidaturas femininas por partido, mas fica mantida a exigência de 30% de recursos do Fundo Eleitoral para as candidaturas femininas, independentemente de o número de candidatas da legenda. As mudanças só serão aplicáveis nas eleições gerais de 2026, caso sejam aprovadas até outubro próximo.
Impresso – A utilização do voto impresso, caso seja aprovado, não seria mais que uma obrigação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com os eleitores. Não há justificativa para que o voto eletrônico não seja acompanhado de um comprovante de votação. Hoje, a pessoa vai ao supermercado, faz a compra e passa no caixa, que registra tudo e já é impresso o valor a ser pago. Por que o voto eletrônico não pode ser da mesma maneira? Qual o motivo de o eleitor ter que ir ao local de votação, se poderia votar de onde estivesse, como faz atualmente com pagamentos e transferências bancárias, por exemplo? Hoje temos aulas, cursos, conferências, audiências, sessões plenárias (Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, Câmaras de Vereadores), compras de produtos, etc., tudo online. Por que não se pode votar de modo digital?
IPVA – Apesar de ser um tributo anual, quando deveria ser cobrado somente na primeira compra, e posterior venda de veículos automotores a cobrança é anual. A partir de 2026 o IPVA no Paraná terá redução de 45% na alíquota passando de 3,5% para 1,9% do valor venal. Serão favorecidos automóveis, motocicletas acima de 170 cilindradas, caminhonetes, ciclomotores, motonetas, utilitários, motorhomes, triciclos, quadriciclos e caminhões. Em Rondônia proprietários de ônibus, micro-ônibus, caminhões e veículos aéreos ou aquáticos utilizados no transporte coletivo de passageiros, a alíquota é de 1%; motocicletas e ciclomotores com até 100cc 2% e outros tipos de veículos 2,5%. Em Rondônia o IPVA também é diferenciado de a maioria dos demais. A porcentagem do valor venal do IPVA varia de acordo com o tipo de veículo. Ônibus, micro-ônibus, veículos aéreos ou aquáticos utilizados no transporte coletivo (1%), motocicletas e ciclomotores até 100cc (2%) e outros tipos de veículos 2,5%. O projeto de lei do Paraná vai para discussão e votação na Assembleia Legislativa esta semana.
O trânsito em Porto Velho é confuso, violento, abusivo e sempre ocupa espaço na coluna. Não novidade alguma, mas a Avenida Nações Unidas, área central da Capital precisa de fiscalização, orientação e, se for o caso, punição, pois é uma área onde existem várias autopeças, auto elétricas e oficinas das mais variadas + É necessário que as calçadas, nos dois lados da avenida sejam para pedestres e não estacionamento onde veículos ocupam o espaço. Pessoas com dificuldades de locomoção não conseguem andar nas calçadas devido aos abusos +++Até quando Porto Velho será uma cidade onde calçadas e faixas de pedestres serão ocupadas por veículos; semáforos e placas de sinalização ignorados por motoristas e motoqueiros; tratores, pás-carregadeiras circulando no meio dos carros serão ignorados pela fiscalização, que não funciona? É o fim da rosca... +++ Na noite de quarta-feira (20) o Flamengo despachou o Internacional, em pleno Beira Rio vencendo por 2x0. No primeiro jogo no Maracanã já tinha vencido (1x0) e o Mengão está classificado para as quartas-de-final da Conmebol Libertadores +++ Hoje jogam Palmeiras e Club Universitários de Desportes às 20h30. No jogo de ida o Verdão venceu por 4x0 e pode perder até de três gols de diferença que se classifica as quartas-de-final da Copa Libertadores +++ O Botafogo também joga pela Conmebol Libertadores com a LDU em Quito. O jogo será às 18h.
